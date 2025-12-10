उत्तराखंड को ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए केंद्र सरकार से बड़ी राहत मिली है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की. बैठक के बाद राज्य की 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई.

जानकारी के अनुसार इन सड़कों की कुल लंबाई 1228 किलोमीटर होगी, जिन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत विकसित किया जाएगा. इससे दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी.

सीएम धामी ने रखा प्राकृतिक आपदा से नुकसान का विवरण

मुख्यमंत्री धामी ने बैठक में उत्तराखंड में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का विस्तृत विवरण भी रखा. उन्होंने बताया कि आपदा में राज्य की 946 सड़कें और 15 पुल गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं. इनके पुनर्निर्माण के लिए 650 करोड़ रुपये की आवश्यकता है. इसके साथ ही आपदा में क्षतिग्रस्त 5900 घरों की मरम्मत के लिए भी तत्काल आर्थिक सहयोग जरूरी है.

सीएम धामी ने 200 करोड़ के विशेष बजट का किया आग्रह

सीएम धामी ने केंद्र से अगले पांच वर्षों तक प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये के विशेष बजट की व्यवस्था करने का आग्रह किया, ताकि पहाड़ी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सके और आपदा प्रबंधन प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया जा सके. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे आपदा-प्रवण राज्य के लिए निरंतर वित्तीय सहयोग आवश्यक है, जिससे ग्रामीण सड़कों, पुलों और घरों के पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से पूरा हो सके.

केंद्र से मिली यह मंजूरी राज्य में कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ-साथ स्थानीय किसानों, विद्यार्थियों और पर्यटन गतिविधियों को भी बड़ा लाभ देगी. उत्तराखंड के विकास कार्यों को गति देने के लिए लगातार केंद्र सरकार की तरफ मदद मिलती रही है. ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ये मदद उसी कड़ी का हिस्सा है.

