उत्तराखंड राज्यसभा चुनाव: 16 Oct को वोटिंग, खाली हो रही BJP सांसद की सीट

उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया की औपचारिक घोषणा कर दी है. आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 16 अक्टूबर को इस सीट के लिए वोट डाले जाएंगे. मतदान की प्रक्रिया उसी दिन शाम पांच बजे से शुरू होगी.

चुनाव से पहले 29 सितंबर को चुनाव की विधिवत अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी. फिलहाल यह सीट बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेश बंसल के पास है और उनके कार्यकाल के खत्म होते ही खाली होने जा रही है. बंसल का छह साल का कार्यकाल 25 नवंबर को पूरा होने जा रहा है.

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तीन में से एक सीट पर मुकाबला

गौरतलब है कि उत्तराखंड को राज्यसभा में कुल तीन सीटें आवंटित हैं और तीनों ही सीटों पर बीजेपी का कब्जा है. नरेश बंसल के अलावा महेंद्र भट्ट और कल्पना सैनी भी राज्य से राज्यसभा सांसद के रूप में भूमिका निभा रहे हैं. हालांकि इन तीनों सीटों पर केवल बंसल के कार्यकाल का ही समय पूरा हो रहा है, इसलिए फिलहाल सिर्फ एक सीट पर ही चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई है.

नरेश बंसल पर भरोसा जताएगी बीजेपी?

अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने इस सीट के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है. गौर करने वाली बात यह है कि 2020 में हुए पिछले चुनाव में नरेश बंसल को निर्विरोध राज्यसभा भेजा गया था, क्योंकि उस वक्त उनके सामने किसी अन्य दल या नेता ने नामांकन ही दाखिल नहीं किया था. इस बार की तस्वीर भी लगभग वैसी ही है. बस सवाल यह है कि बीजेपी एक बार फिर नरेश बंसल पर भरोसा जताएगी या किसी नए चेहरे को आगे बढ़ाकर राज्यसभा भेजेगी.

बीजेपी के पक्ष में संख्या बल

राज्यसभा चुनाव में मतदान का अधिकार सीधे जनता के पास नहीं, बल्कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित विधायकों के पास होता है. उत्तराखंड विधानसभा की मौजूदा स्थिति में बीजेपी के पास अकेले 47 विधायक हैं, जो किसी भी उम्मीदवार को आसानी से जिताने के लिए पर्याप्त संख्या बल है. यही वजह है कि बीजेपी प्रत्याशी की जीत को लगभग तय माना जा रहा है.

दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से इस चुनाव को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि पिछली बार की तरह इस बार भी कांग्रेस अपना कोई उम्मीदवार मैदान में उतारने की स्थिति में नहीं है.

ऐसे में अब सबकी निगाहें बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के फैसले पर टिकी हैं. आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि पार्टी नरेश बंसल को दोबारा मौका देती है या किसी नए नाम पर दांव लगाती है.

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