गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड राज्यसभा चुनाव: 16 Oct को वोटिंग, खाली हो रही BJP सांसद की सीट

उत्तराखंड राज्यसभा चुनाव: 16 Oct को वोटिंग, खाली हो रही BJP सांसद की सीट

उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट के लिए चुनावी कार्यक्रम जारी कर दिया गया है. इसके लिए 16 अक्टूबर को वोटिंग होगी. फिलहाल बीजेपी की ओर से नरेश बंसल मौजूद सांसद हैं. इनका कार्यकाल 20 नवंबर को खत्म होगा.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 22 Sep 2026 07:50 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया की औपचारिक घोषणा कर दी है. आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 16 अक्टूबर को इस सीट के लिए वोट डाले जाएंगे. मतदान की प्रक्रिया उसी दिन शाम पांच बजे से शुरू होगी. 

चुनाव से पहले 29 सितंबर को चुनाव की विधिवत अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी. फिलहाल यह सीट बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेश बंसल के पास है और उनके कार्यकाल के खत्म होते ही खाली होने जा रही है. बंसल का छह साल का कार्यकाल 25 नवंबर को पूरा होने जा रहा है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में अपराधियों पर कसेगा शिकंजा, ‘स्पेशल 32’ संभालेंगे क्राइम सीन
UP में अपराधियों पर कसेगा शिकंजा, ‘स्पेशल 32’ संभालेंगे क्राइम सीन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी बोले- छात्रों के हितों पर डकैती नहीं डाल सकता कोई 'सैफई सिंडिकेट'
CM योगी बोले- छात्रों के हितों पर डकैती नहीं डाल सकता कोई 'सैफई सिंडिकेट'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार खरीदेगी 10 लाख से अधिक कारतूस, जानें क्या है वजह?
योगी सरकार खरीदेगी 10 लाख से अधिक कारतूस, जानें क्या है वजह?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिजनौर: नूरानी मस्जिद पर विवाद, हिंदू संगठन ने किया कुआं होने का दावा
बिजनौर: नूरानी मस्जिद पर विवाद, हिंदू संगठन ने किया कुआं होने का दावा

UP चुनाव: गठबंधन पर कांग्रेस की दो टूक, 'हमने कभी नहीं कहा कि...'

तीन में से एक सीट पर मुकाबला

गौरतलब है कि उत्तराखंड को राज्यसभा में कुल तीन सीटें आवंटित हैं और तीनों ही सीटों पर बीजेपी का कब्जा है. नरेश बंसल के अलावा महेंद्र भट्ट और कल्पना सैनी भी राज्य से राज्यसभा सांसद के रूप में भूमिका निभा रहे हैं. हालांकि इन तीनों सीटों पर केवल बंसल के कार्यकाल का ही समय पूरा हो रहा है, इसलिए फिलहाल सिर्फ एक सीट पर ही चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई है.

नरेश बंसल पर भरोसा जताएगी बीजेपी?

अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने इस सीट के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है. गौर करने वाली बात यह है कि 2020 में हुए पिछले चुनाव में नरेश बंसल को निर्विरोध राज्यसभा भेजा गया था, क्योंकि उस वक्त उनके सामने किसी अन्य दल या नेता ने नामांकन ही दाखिल नहीं किया था. इस बार की तस्वीर भी लगभग वैसी ही है. बस सवाल यह है कि बीजेपी एक बार फिर नरेश बंसल पर भरोसा जताएगी या किसी नए चेहरे को आगे बढ़ाकर राज्यसभा भेजेगी.

बीजेपी के पक्ष में संख्या बल

राज्यसभा चुनाव में मतदान का अधिकार सीधे जनता के पास नहीं, बल्कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित विधायकों के पास होता है. उत्तराखंड विधानसभा की मौजूदा स्थिति में बीजेपी के पास अकेले 47 विधायक हैं, जो किसी भी उम्मीदवार को आसानी से जिताने के लिए पर्याप्त संख्या बल है. यही वजह है कि बीजेपी प्रत्याशी की जीत को लगभग तय माना जा रहा है.

दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से इस चुनाव को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि पिछली बार की तरह इस बार भी कांग्रेस अपना कोई उम्मीदवार मैदान में उतारने की स्थिति में नहीं है.

ऐसे में अब सबकी निगाहें बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के फैसले पर टिकी हैं. आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि पार्टी नरेश बंसल को दोबारा मौका देती है या किसी नए नाम पर दांव लगाती है.

उत्तराखंड 2027 चुनाव: घनसाली सीट पर किसका पलड़ा भारी? आंकड़ों से समझें

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Read More
Published at : 22 Sep 2026 07:50 PM (IST)
Tags :
Uttrakhand News Dehradun News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में अपराधियों पर कसेगा शिकंजा, ‘स्पेशल 32’ संभालेंगे क्राइम सीन
UP में अपराधियों पर कसेगा शिकंजा, ‘स्पेशल 32’ संभालेंगे क्राइम सीन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी बोले- छात्रों के हितों पर डकैती नहीं डाल सकता कोई 'सैफई सिंडिकेट'
CM योगी बोले- छात्रों के हितों पर डकैती नहीं डाल सकता कोई 'सैफई सिंडिकेट'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार खरीदेगी 10 लाख से अधिक कारतूस, जानें क्या है वजह?
योगी सरकार खरीदेगी 10 लाख से अधिक कारतूस, जानें क्या है वजह?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिजनौर: नूरानी मस्जिद पर विवाद, हिंदू संगठन ने किया कुआं होने का दावा
बिजनौर: नूरानी मस्जिद पर विवाद, हिंदू संगठन ने किया कुआं होने का दावा
Advertisement

वीडियोज

UP Election 2027 | Chitra Tripathi: उत्तर प्रदेश में 'धर्मयुद्ध',कौन किसके विरुद्ध? | Akhilesh Yadav
Jamui Viral Video Case: जमुई कांड पर आया बड़ा अपडेट | Samrat Chaudhary | Bihar
Salman Khan ने Bigg Boss 20 में उठाया Paparazzi Culture का मुद्दा, Actresses की Privacy पर बोले
Bollywood News: स्काईफोर्स के बाद वीर पहाड़िया की नई पारी, ‘प्रेम कीटानू’ तैयार (22.09.2026)
YRKKH: 😱Maira की बगावत से हिला Poddar परिवार, Armaan और Abhira के उड़े होश! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जंग के बाद US में हथियार खत्म होने दावे पर बोले ट्रंप - 'कायर और गद्दार कहेंगे कि...'
जंग के बाद US में हथियार खत्म होने दावे पर बोले ट्रंप - 'कायर और गद्दार कहेंगे कि...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव: गठबंधन पर कांग्रेस की दो टूक, 'हमने कभी नहीं कहा कि...'
UP चुनाव: गठबंधन पर कांग्रेस की दो टूक, 'हमने कभी नहीं कहा कि...'
ओटीटी
OTT Releases This Week: ये वीकेंड होगा धमाकेदार, थिएटर और ओटीटी पर आ रहीं ये 5 धांसू हॉलीवुड फिल्में
ये वीकेंड होगा धमाकेदार, थिएटर और ओटीटी पर आ रहीं ये 5 धांसू हॉलीवुड फिल्में
क्रिकेट
जहीर खान को किसके कहने पर बनाया गया चेन्नई का हेड कोच? CSK के CEO ने खोला राज
जहीर खान को किसके कहने पर बनाया गया चेन्नई का हेड कोच? CSK के CEO ने खोला राज
इंडिया
'संवैधानिक मर्यादाओं का...' वंदे मातरम विवाद पर राज्यपाल ने CM डीके को लिखा पत्र
'संवैधानिक मर्यादाओं का...' वंदे मातरम विवाद पर राज्यपाल ने CM डीके को लिखा पत्र
इंडिया
नंदीग्राम उपचुनाव: रद्द होगा BJP प्रत्याशी का नामांकन? ममता की TMC ने की बड़ी मांग
नंदीग्राम उपचुनाव: रद्द होगा BJP प्रत्याशी का नामांकन? ममता की TMC ने की बड़ी मांग
ऑटो
Maruti fronx का टॉप मॉडल खरीदने के लिए कितनी होनी चाहिए सैलरी? जानें पूरा गणित
Maruti fronx का टॉप मॉडल खरीदने के लिए कितनी होनी चाहिए सैलरी? जानें पूरा गणित
एग्रीकल्चर
यूपी में भी की जा सकती है नारियल की खेती, जान लें तरीका
यूपी में भी की जा सकती है नारियल की खेती, जान लें तरीका
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget