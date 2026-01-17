उत्तराखंड वन विभाग में IFS अधिकारी की पदोन्नति पर उठे सवाल, शासन को भेजी गई जांच रिपोर्ट

उत्तराखंड वन विभाग में एक आईएफएस अधिकारी की पदोन्नति को लेकर विभागीय स्तर पर चर्चाएं तेज हो गई हैं. अधिकारी के विरुद्ध पूर्व में हुई विभागीय जांचों और उनके निष्कर्षों के बावजूद हाल ही में हुई विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक में उन्हें पदोन्नति दिए जाने से प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

जानकारी के अनुसार, संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अलग-अलग समय पर तीन विभागीय जांचें की गई थीं, जिनकी रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी. तत्कालीन प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ) की ओर से भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की गई थी. हालांकि, शासन स्तर पर मामले की विधिक और सेवा नियमों के तहत समीक्षा की प्रक्रिया चलती रही और इस दौरान कोई अंतिम दंडात्मक आदेश पारित नहीं हुआ.

IFS अधिकारी की प्रोन्नति पर उठे सवाल

31 दिसंबर को आयोजित डीपीसी की बैठक में अधिकारी के सेवा अभिलेखों के आधार पर पदोन्नति की सिफारिश की गई, जो एक जनवरी 2026 से प्रभावी मानी गई. विभागीय सूत्रों के अनुसार, यह पदोन्नति अखिल भारतीय सेवा नियमों के अंतर्गत निर्धारित सेवा अवधि पूरी होने के बाद मिलने वाली वेतनमान वृद्धि और पात्रता के आधार पर की गई.

जांच रिपोर्टों में अधिकारी पर अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली-1968 से जुड़े बिंदुओं का उल्लेख किया गया था. जांच के दौरान अधिकारी को अपना पक्ष रखने का अवसर भी प्रदान किया गया. वहीं, शासन स्तर पर यह माना गया कि जब तक जांच प्रक्रिया पूर्ण होकर किसी ठोस निर्णय तक नहीं पहुंचती, तब तक सेवा नियमों के अनुसार मिलने वाले लाभों पर रोक नहीं लगाई जा सकती.

शिकायतों पर जांच का भरोसा

इस पूरे मामले पर प्रिंसिपल सेक्रेट्री फॉरेस्ट आर.के. सुधांशु ने बताया कि शिकायतों और जांच रिपोर्टों का परीक्षण किया जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिकांश मामलों में संबंधित अधिकारी अपनी निर्धारित सेवा अवधि पूरी कर चुके हैं, जिसके बाद नियमों के तहत वेतनमान में बढ़ोतरी स्वाभाविक प्रक्रिया होती है.

साथ ही उन्होंने कहा कि शिकायतों की जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल यह प्रकरण विभागीय प्रक्रियाओं, जांच की समयसीमा और पदोन्नति से जुड़े नियमों को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है. विभागीय स्तर पर उम्मीद जताई जा रही है कि जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद स्थिति और अधिक स्पष्ट होगी.

