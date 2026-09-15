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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में IFS अफसर के प्रमोशन पर सवाल, IPR दाखिल न करने का आरोप

उत्तराखंड में IFS अफसर के प्रमोशन पर सवाल, IPR दाखिल न करने का आरोप

उत्तराखंड वन महकमे में वरिष्ठ अधिकारी रंजन कुमार मिश्र को एपेक्स स्केल - 17 में प्रमोट कर हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स का पद सौपने पर IFS अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने मुख्य सचिव को पत्र लिख कर आरोप लगाए हैं.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 15 Sep 2026 02:40 PM (IST)
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उत्तराखंड वन महकमे में एक बड़े अफसर की तरक्की अब विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है. वरिष्ठ अधिकारी रंजन कुमार मिश्र को एपेक्स स्केल - 17 में प्रमोट कर हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स का पद सौंपा गया था. हालांकि अब इस नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं.

IFS अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने मुख्य सचिव को पत्र लिख कर आरोप लगाया है कि रंजन कुमार मिश्र ने काफी समय तक अपनी संपत्ति और देनदारियों का सालाना ब्योरा यानी IPR दाखिल ही नहीं किया, बावजूद इसके उन्हें 1 दिसंबर 2025 से लेवल - 17 पर पदोन्नति दे दी गई.

चतुर्वेदी का कहना है कि केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक हर अफसर को पिछले साल की संपत्ति का ब्योरा 31 जनवरी तक जमा करना होता है और एपेक्स स्केल जैसे ऊंचे वेतनमान पर जाने के लिए यह शर्त पूरी करना जरूरी है. नोटिस में दावा किया गया है कि प्रमोशन के वक्त न तो चयन समिति के सामने मिश्र की IPR स्थिति रखी गई और न ही इस बारे में कोई पड़ताल हुई.

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पोर्टल पर 2017 से आगे मिश्रा की तरफ से कोई भी IPR दाखिल नहीं

नोटिस में यह भी बताया गया है कि केंद्र सरकार के आधिकारिक IPR स्टेटस पोर्टल को खंगालने पर 1993 बैच के उत्तराखंड कैडर अधिकारी मिश्रा के नाम पर 1 जनवरी 2023, 2024, 2025 और 2026 किसी भी साल का रिकॉर्ड दर्ज नहीं मिला, चतुर्वेदी का यह भी दावा है कि पोर्टल पर 2017 से आगे मिश्रा की तरफ से कोई भी IPR ऑनलाइन दाखिल होने का निशान तक नहीं है. 

यानी बरसों तक संपत्ति का ब्योरा भरा ही नहीं गया. चतुर्वेदी का कहना है कि नियमों के मुताबिक IPR का ऑनलाइन दाखिल होना अनिवार्य है और तय समय में ऐसा न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई तक हो सकती है. चतुर्वेदी के अनुसार न तो देरी माफ करने की कोई गुंजाइश नियमों में है और न ही किसी दूसरे तरीके से IPR स्वीकार करने का कोई प्रावधान है , अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि राज्य सरकार और वन विभाग इस आरोप पर क्या रुख अपनाते हैं.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 15 Sep 2026 02:40 PM (IST)
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