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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड: तीन तलाक के खिलाफ लड़ रही पीड़िता का साथ देगी धामी सरकार, उठाएगी कानूनी खर्च

उत्तराखंड: तीन तलाक के खिलाफ लड़ रही पीड़िता का साथ देगी धामी सरकार, उठाएगी कानूनी खर्च

Uttarakhand UCC First Case: उत्तराखंड में UCC लागू होने के बाद पहली बार हलाला प्रथा के खिलाफ FIR दर्ज होने का मामला सामने आया तो राज्य सरकार ने भी अब पीड़िता की मदद करने का फैसला लिया है.

By : दानिश खान | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 20 May 2026 08:58 AM (IST)
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  • अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने महिला के साहस की सराहना की.

उत्तराखंड हरिद्वार जिले के बुग्गावाला थाना क्षेत्र के ग्राम बंदरजूद मे कुछ दिन पूर्व देश का पहला हलाला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था जिस पर पीड़ित महिला ने इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया था. यहां बुग्गावाला  पुलिस थाना क्षेत्र में एक पीड़ित 22 वर्षीय महिला की शिकायत पर उसके पति सहित पांच लोगों के खिलाफ समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. 

इस लड़ाई में पीड़िता के मायके वाले भी पूरा साथ दे रहे हैं. अब उत्तराखंड सरकार ने भी इस लड़ाई में पीड़िता के साथ कदम से कदम मिलाने का फैसला किया है. सरकार ने पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा का आश्वासन दिया है. इसके अलावा उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने महिला के न्याय का खर्च उठाने का फैसला किया है. 

उत्तराखंड में UCC के तहत हलाला पर पहली FIR, पति समेत पांच आरोपियों पर महिला ने लगाए गंभीर आरोप

मंत्री खजान दास ने उठाया बेड़ा, वक्फ बोर्ड को दिए निर्देश

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने पीड़िता के साहस की तारीफ करते हुए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष से अनुरोध किया था कि महिला की कानूनी लड़ाई का पूरा खर्च और उसके जीवन-यापन का भार बोर्ड उठाए. मंत्री का मानना है कि पैसों की तंगी किसी पीड़ित के न्याय पाने की राह में रुकावट नहीं बननी चाहिए. इसके साथ ही एसएसपी हरिद्वार को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पीड़िता और उसके भाई की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं.

इस पूरे प्रकरण मे वक्फ बोर्ड ने अपनी सहमति दिखाते हुए महिला की कानूनी लड़ाई का पूरा खर्च और उसके जीवन-यापन का भार उठाने के फैसले पर हामी भारी है. वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स के अनुसार, पीड़िता को जब भी किसी भी प्रकार की जरूरत होगी तो बोर्ड हर मुमकिन मदद के लिए तत्पर रहेगा

 वक्फ बोर्ड अध्यक्ष बोले यह महिला पूरे प्रदेश के लिए मिसाल है

वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने इस मामले पर खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि बुग्गावाला की इस बहन ने जो हौसला दिखाया है, वह सिर्फ उसकी अपनी जीत नहीं यह पूरे प्रदेश की उन तमाम महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो चुपचाप जुल्म सहती रही हैं.

शादाब शम्स ने दो टूक कहा कि हलाला, तीन तलाक और इस तरह की तमाम कुप्रथाएं मुस्लिम समाज की बहन-बेटियों के साथ सरासर नाइंसाफी हैं. इन्हें धर्म की आड़ में सही नहीं ठहराया जा सकता और न ही ठहराया जाना चाहिए. उन्होंने साफ कहा वक्फ बोर्ड इस पीड़िता के साथ पूरी तरह खड़ा है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उसे जल्द से जल्द पूरा न्याय मिले.

 

Published at : 20 May 2026 08:58 AM (IST)
Tags :
Uttarakhand Uttarakhand Govt WAQF BOARD
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