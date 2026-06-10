हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड: बेटे की चाह में गर्भवती महिला को लगाया करंट, गर्भ में ही बच्ची की मौत

उत्तराखंड: बेटे की चाह में गर्भवती महिला को लगाया करंट, गर्भ में ही बच्ची की मौत

Uttarakhand News: इस घटना को लेकर सहसपुर कोतवाल प्रदीप रावत ने बताया कि पीड़िता के पिता की तहरीर पर बबलू के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 10 Jun 2026 11:01 AM (IST)
Preferred Sources

देहरादून के बालूवाला (विकासनगर) की रहने वाली सीमा की शादी सात साल पहले हरियाणा के पानीपत निवासी बबलू से हुई थी. शादी के बाद से ही दो बेटियों को लेकर बबलू का रवैया ठीक नहीं था. मारपीट और प्रताड़ना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी थी. जब सीमा तीसरी बार गर्भवती हुई तो बबलू ने कुछ दिन पहले उसे जबरदस्ती पानीपत ले जाकर एक अवैध केंद्र पर भ्रूण का लिंग परीक्षण करवाया. जाँच ने जो बताया वह बबलू को मंजूर नहीं था तीसरी बार भी बेटी.

फिर विकासनगर स्थित घर में बबलू ने हर हद पार कर दी, उसने सीमा के पेट पर लात-घूंसे बरसाए, डंडे से पिटाई की और फिर टब में पानी भरकर करंट लगाकर जान लेने की कोशिश की.

इस बर्बर हमले में गर्भ में पल रही आठ महीने की बच्ची की मौत हो गई. जब सीमा के पिता शेरसिंह को भनक लगी तो वे दौड़े चले आए लेकिन बबलू ने उन्हें घर के अंदर तक नहीं घुसने दिया. मजबूरन शेरसिंह ने पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल किया, पुलिस मौके पर पहुँची और दोनों को सहसपुर कोतवाली लेकर आई.

यूपी की इन पीड़ित महिलाओं के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान, फ्री में मिलेगा पक्का मकान और स्वास्थ्य बीमा

सीमा की हालत नाजुक थी, तो पहले सहसपुर अस्पताल ले जाया गया, वहाँ से दून अस्पताल रेफर किया गया. मंगलवार को ऑपरेशन के जरिए मृत शिशु को बाहर निकाला गया, सीमा अभी भी गंभीर हालत में भर्ती है. सहसपुर कोतवाल प्रदीप रावत ने बताया कि पीड़िता के पिता की तहरीर पर बबलू के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. इसके साथ ही पुलिस अब यह भी खंगाल रही है कि पानीपत में किन अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर लिंग परीक्षण का यह काला धंधा चल रहा था.

किरेन रिजीजू से ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात, केंद्रीय मंत्री ने बताया- यूपी का बहुत दिलचस्प नेता

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Read More
Published at : 10 Jun 2026 11:01 AM (IST)
Tags :
UTTARAKHAND NEWS Uttarakhand News Police
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: बेटे की चाह में गर्भवती महिला को लगाया करंट, गर्भ में ही बच्ची की मौत
उत्तराखंड: बेटे की चाह में गर्भवती महिला को लगाया करंट, गर्भ में ही बच्ची की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
किरेन रिजीजू से ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात, केंद्रीय मंत्री ने बताया- यूपी का बहुत दिलचस्प नेता
किरेन रिजीजू से ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात, केंद्रीय मंत्री ने बताया- यूपी का बहुत दिलचस्प नेता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी की इन पीड़ित महिलाओं के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान, फ्री में मिलेगा पक्का मकान और स्वास्थ्य बीमा
यूपी की इन महिलाओं के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान, फ्री में मिलेगा पक्का मकान और स्वास्थ्य बीमा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में वेयरहाउस में लगी भीषण आग, 16 दमकल गाड़ियों ने पाया काबू
ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में वेयरहाउस में लगी भीषण आग, 16 दमकल गाड़ियों ने पाया काबू
Advertisement

वीडियोज

Sansani News: काफिले में बारात... दूल्हा @ हवालात | Crime News |
Haridwar Snake Video: पानी की टंकी खोली तो निकले 27 सांप! परिवार के उड़ गए होश! | Viral Video
UP Election 2027 | Janhit: चुनावी रण में 'खर-दूषण-ताड़का' की एंट्री! | Yogi | Akhilesh Yadav | UP
Ujjwala Yojna Rule Change | Bharat ki Baat: अब तो मंत्री भी बोले..'महंगाई चिंताजनक' | PM Modi | BJP
Gas Crisis | Inflation | Sandeep Chaudhary: 'महंगाई बम' का धमाका! क्या गरीबों का दम निकल रहा है?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जिस मुस्लिम देश ने दिखाई थी भारत को आंख, उसने भी PM मोदी को भेजी बधाई, पाकिस्तान का 'दोस्त' भी हुआ खुश
जिस मुस्लिम देश ने दिखाई थी भारत को आंख, उसने भी PM मोदी को भेजी बधाई, पाकिस्तान का 'दोस्त' भी हुआ खुश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
किरेन रिजीजू से ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात, केंद्रीय मंत्री ने बताया- यूपी का बहुत दिलचस्प नेता
किरेन रिजीजू से ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात, केंद्रीय मंत्री ने बताया- यूपी का बहुत दिलचस्प नेता
इंडिया
नरेंद्र मोदी ने बनाया सबसे लंबे समय तक चुने हुए PM का रिकॉर्ड, अमेरिका से आई बधाई, कहा - 'उनकी लीडरशिप में...'
नरेंद्र मोदी ने बनाया सबसे लंबे समय तक चुने हुए PM का रिकॉर्ड, अमेरिका से आई बधाई, कहा - 'उनकी लीडरशिप में...'
बॉलीवुड
Bharat Bhhagya Viddhaata First Review: दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने शेयर किया कंगना की 'भारत भाग्य विधाता' का फर्स्ट रिव्यू, बोलीं- 'इसे टैक्स फ्री करेंगे'
दिल्ली की सीएम ने शेयर किया कंगना की 'भारत भाग्य विधाता' का फर्स्ट रिव्यू, बोलीं- 'हम इसे टैक्स फ्री करेंगे'
स्पोर्ट्स
IND A Vs SL A 2026: उन चार गेंदों की कहानी जिसने बदल दी मैच की दिशा, भारत A ने कैसे दी श्रीलंका A को शिकस्त
उन चार गेंदों की कहानी जिसने बदल दी मैच की दिशा, भारत A ने कैसे दी श्रीलंका A को शिकस्त
इंडिया
US Iran War: होर्मुज के पास ईरान ने अमेरिका के जिस अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर को मार गिराया, वो भारत के पास कितने?
होर्मुज के पास ईरान ने अमेरिका के जिस अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर को मार गिराया, वो भारत के पास कितने?
एग्रीकल्चर
जून में करें इन 4 फसलों की खेती, 4 महीने में होगी 4 लाख रुपये की मोटी कमाई
जून में करें इन 4 फसलों की खेती, 4 महीने में होगी 4 लाख रुपये की मोटी कमाई
ऑटो
अमिताभ बच्चन ने खरीदी Defender की सबसे पावरफुल SUV, कीमत और फीचर्स जानकर रह जाएंगे हैरान
अमिताभ बच्चन ने खरीदी Defender की सबसे पावरफुल SUV, कीमत और फीचर्स जानकर रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget