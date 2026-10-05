हरीश रावत की बढ़ी सक्रियता से कांग्रेस में हलचल, 2027 को लेकर क्या है प्लान?

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर सियासी चर्चा के केंद्र में हैं. बीमारी के बाद लोगों से मुलाकात, लगातार जनसंपर्क और बेटे आनंद रावत के चुनाव लड़ने की पैरवी के बीच कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें पार्टी के तय कार्यक्रमों के साथ चलने की सलाह दी है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि 2027 से पहले हरीश रावत आखिर किस राजनीतिक भूमिका की तैयारी कर रहे हैं?

हरीश रावत का कहना है कि वह कोई अलग यात्रा निकाल ही नहीं रहे थे. दिल्ली में इलाज के दौरान और उसके बाद कई समर्थकों और शुभचिंतकों ने उनसे मिलने की इच्छा जताई थी. उन्हीं लोगों से मिलने के लिए वह अलग-अलग जगह जा रहे हैं. लेकिन चुनाव से ठीक पहले उनकी बढ़ती सक्रियता ने कांग्रेस के भीतर नई चर्चा जरूर शुरू कर दी है.

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लगातार चुनावी हार, फिर भी मैदान में हरदा

हरीश रावत का हालिया चुनावी रिकॉर्ड उनके लिए अच्छा नहीं रहा है. 2017 के विधानसभा चुनाव में वह दोनों सीटों से हार गए थे. 2019 का लोकसभा चुनाव भी नहीं जीत पाए और 2022 में लालकुआं विधानसभा सीट से उन्हें फिर हार का सामना करना पड़ा.

इसके बावजूद उत्तराखंड कांग्रेस की राजनीति में उनकी सक्रियता कम नहीं हुई.

अब 2027 का चुनाव करीब है और हरीश रावत फिर जनता के बीच दिखाई दे रहे हैं. इसलिए सवाल स्वाभाविक है कि क्या यह केवल पार्टी के लिए जनसंपर्क है या इसके पीछे उनकी अपनी अगली राजनीतिक पारी की तैयारी भी है?

बेटी विधायक, बड़े बेटे को लोकसभा टिकट, अब आनंद की बारी?

हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत हरिद्वार ग्रामीण से कांग्रेस विधायक हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उनके बड़े बेटे वीरेंद्र रावत को हरिद्वार से उम्मीदवार बनाया था, हालांकि वह चुनाव हार गए.

अब छोटे बेटे आनंद रावत को लेकर हरीश रावत खुलकर अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं. उनका कहना है कि आनंद लंबे समय से काम कर रहे हैं और पार्टी को उचित सीट पर उनके नाम पर विचार करना चाहिए.

यहीं से हरीश रावत की मौजूदा सक्रियता के राजनीतिक मायने बढ़ जाते हैं. क्या 2027 से पहले हरदा अपनी राजनीतिक विरासत के साथ आनंद रावत के लिए भी जमीन तैयार कर रहे हैं?

ED की कार्रवाई के बीच भी नहीं थमी सियासी सक्रियता

इसी दौरान हरीश रावत ED की पूछताछ का भी सामना कर चुके हैं. 2016 की VPDO भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके मुख्यमंत्री रहते OSD रहे चंदन सिंह जीना से जुड़े ठिकानों पर ED ने कार्रवाई की और बाद में रावत को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया. रावत ने एजेंसी की कार्रवाई के पीछे राजनीतिक मंशा होने का आरोप लगाया है.

ED के सामने पेश होने पहुंचे हरीश रावत अपनी दिवंगत मां की तस्वीर गले में डालकर पहुंचे थे. इस तस्वीर ने भी खूब राजनीतिक चर्चा बटोरी.

रावत लंबे समय से अपनी राजनीति में सीधे संवाद और प्रतीकों का इस्तेमाल करते रहे हैं. इस बार भी उन्होंने जांच एजेंसी के सामने अपनी पेशी को सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि सार्वजनिक रूप से अपनी बात भी रखी.

क्या कांग्रेस के लिए ही मुश्किल बन रही हरदा की अलग राह?

यहीं इस पूरी कहानी का सबसे अहम राजनीतिक सवाल है. हरीश रावत का BJP के साथ किसी अंदरूनी राजनीतिक तालमेल का कोई प्रमाण सामने नहीं है. लेकिन उनकी अलग राजनीतिक सक्रियता को लेकर कांग्रेस की असहजता अब सार्वजनिक जरूर हो चुकी है.

पार्टी नेतृत्व नहीं चाहता कि 2027 से पहले प्रदेश में कांग्रेस के आधिकारिक अभियान के समानांतर किसी बड़े नेता का अलग अभियान दिखाई दे.

सवाल BJP से किसी अंदरूनी रिश्ते का नहीं, बल्कि यह है कि हरीश रावत की अपनी राजनीतिक राह कहीं अनजाने में कांग्रेस की चुनावी राह मुश्किल तो नहीं कर रही?

कांग्रेस के लिए चुनौती यह है कि हरीश रावत को नजरअंदाज करना आसान नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले कई अलग-अलग शक्ति केंद्र दिखाई देना भी पार्टी के लिए सहज स्थिति नहीं होगी.

क्या अब लड़ाई राजनीतिक विरासत की है?

हरीश रावत उत्तराखंड में कांग्रेस के सबसे पुराने और चर्चित चेहरों में रहे हैं. मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का लंबा राजनीतिक सफर उनके नाम है. लेकिन लगातार चुनावी हार के बाद अब उनकी राजनीति एक अलग मोड़ पर खड़ी है.

बेटी अनुपमा पहले से विधायक हैं. बड़े बेटे वीरेंद्र को लोकसभा का टिकट मिल चुका है और अब छोटे बेटे आनंद के चुनावी भविष्य की चर्चा शुरू हो गई है. ऐसे में 2027 हरीश रावत के लिए केवल कांग्रेस की सत्ता वापसी का चुनाव नहीं है. यह रावत परिवार की अगली राजनीतिक पीढ़ी की जगह तय करने वाला चुनाव भी बन सकता है.

कांग्रेस की असहजता की असली वजह क्या?

कांग्रेस की समस्या शायद हरीश रावत की सक्रियता नहीं, बल्कि उस सक्रियता का पार्टी की आधिकारिक रणनीति से अलग दिखाई देना है. प्रदेश में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हैं और टिकट के दावेदारों की लंबी कतार होगी. ऐसे में किसी एक नेता का अपना जनसंपर्क अभियान और साथ ही परिवार के सदस्य के लिए टिकट की सार्वजनिक पैरवी संगठन के भीतर सवाल खड़े कर सकती है.

इसीलिए कांग्रेस नेतृत्व हरीश रावत को रोकने के बजाय उनकी सक्रियता को पार्टी की तय रणनीति के भीतर रखना चाहता है.

अब किस रास्ते जाएंगे हरीश रावत?

हरीश रावत के सामने 2027 से पहले दो राजनीतिक सवाल सबसे बड़े हैं. पार्टी में उनकी अपनी भूमिका क्या होगी और रावत परिवार की अगली राजनीतिक भूमिका किसके हाथ में जाएगी? उनका चुनावी रिकॉर्ड कमजोर हुआ है, लेकिन राजनीति में उनकी सक्रियता कम नहीं हुई. आनंद रावत के लिए उनकी पैरवी ने यह भी साफ कर दिया है कि अगली पीढ़ी की राजनीति उनके एजेंडे से बाहर नहीं है.

अब देखना यह है कि हरीश रावत अपनी राजनीतिक ऊर्जा को कांग्रेस के सामूहिक अभियान में लगाते हैं या 2027 से पहले अपनी और अपने परिवार की अलग राजनीतिक जमीन तैयार करते हैं. हरदा मैदान में हैं, लेकिन इस बार सवाल सिर्फ उनकी वापसी का नहीं है. सवाल यह भी है कि वह अपनी अगली पारी लिख रहे हैं या अपनी राजनीतिक विरासत की अगली पारी तैयार कर रहे हैं.

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