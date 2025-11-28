उत्तराखंड में 100 करोड़ की ठगी का खुलासा, हाईकोर्ट के आदेश पर अब सीबीआई करेगी जांच

उत्तराखंड में लोनी अर्बन मल्टी क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसायटी (एलयूसीसी) द्वारा किए गए बड़े वित्तीय घोटाले ने उत्तराखंड समेत कई राज्यों में हजारों लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया है. उत्तराखंड पुलिस की जांच में सामने आया कि इस सोसायटी ने प्रदेशभर में करीब 100 करोड़ रुपये की ठगी की, जिसका सबसे अधिक शिकार छोटी आय वाले लोग, दिहाड़ी मजदूर महिलाएं और गृहणियां बनीं. कंपनी न केवल उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी सक्रिय रही और वहां भी ऐसे ही धोखाधड़ी के मामले दर्ज हुए.

इस बड़े घोटाले के बाद प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने शुरू से ही इसकी निगरानी की. सभी दर्ज प्राथमिकियों में धोखाधड़ी के साथ-साथ बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स (बड्स) एक्ट के तहत कार्रवाई की गई. परिणामस्वरूप सभी मामले स्पेशल बड्स एक्ट कोर्ट में चल रहे थे.

इसी बीच मार्च 2025 में ऋषिकेश निवासी एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल कर पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की. इसके बाद एक और जनहित याचिका दाखिल की गई. दोनों पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 17 सितंबर 2025 को एलयूसीसी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए. यह फैसला पीड़ितों की लगातार आवाज उठाने का परिणाम माना जा रहा है.

इस घोटाले की शिकार महिलाओं ने न्याय की मांग को लेकर कई बार आंदोलन किए. मार्च 2025 से शुरू हुए ये प्रदर्शन पहले कोर्ट परिसर में हुए और फिर सितंबर में सड़क पर उतरकर पीड़ितों ने जोरदार विरोध किया. महिलाएं यहां तक कि राजभवन कूच कर चुकी हैं, ताकि सरकार इस मामले में कठोर कार्रवाई करें और निवेशकों के पैसे की वसूली हो सके.

ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ भी हैं आरोपी

जांच के दौरान पुलिस ने इस घोटाले में शामिल 46 आरोपियों, कई राज्यों के एजेंटों, ब्रांच मैनेजरों और स्वयं लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसायटी को आरोपित किया है. सबसे चर्चित नाम कंपनी के मालिक समीर अग्रवाल का है, जो नवी मुंबई का निवासी है. इसके अलावा चेयरमैन दिनेश सिंह, आरके शेट्टी, संजय मुद्गिल, यूपी और महाराष्ट्र के अन्य कई आरोपी इसमें शामिल हैं. खास बात यह है कि कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ को भी आरोपी बनाया गया, क्योंकि उनके प्रचार से प्रभावित होकर हजारों लोग इस योजना से जुड़े थे.

कई थानों में दर्ज हुई थीं FIR

उत्तराखंड के विभिन्न जिलों ऋषिकेश, देहरादून, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी आदि में कंपनी के एजेंट, ब्रांच मैनेजर और स्थानीय प्रतिनिधि भी आरोपी बनाए गए हैं. इनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं, जिन पर निवेशकों से धन जुटाने का आरोप है. साल 2024–25 के दौरान देवप्रयाग, घनसाली, कोटद्वार, पौड़ी, श्रीनगर, ऋषिकेश, पटेलनगर देहरादून, उत्तरकाशी, चंबा और नई टिहरी थानों में कुल 10 एफआईआर दर्ज की गईं. सभी मामलों में पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है.

उत्तराखंड में हाल के वर्षों का सबसे बड़ा वित्तीय फ्रॉड है यह घोटाला

चूंकि मामला कई राज्यों से जुड़ा है और राशि भी अत्यधिक है, इसलिए हाईकोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए सीबीआई जांच को उचित माना. अब उम्मीद है कि केंद्रीय एजेंसी की जांच से घोटाले की पूरी परतें खुलेंगी और निवेशकों के पैसे की वसूली या राहत का कोई रास्ता निकलेगा. यह मामला उत्तराखंड में हाल के वर्षों का सबसे बड़ा वित्तीय फ्रॉड माना जा रहा है, जिसने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को गहरी चोट पहुंचाई है. अब पीड़ितों की नजरें सीबीआई की जांच और आगे की कानूनी कार्यवाही पर टिकी हैं.