रुड़की के पिरान कलियर क्षेत्र में पुलिस ने सत्यापन अभियान के दौरान फर्जी दस्तावेज बनाने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है. पिरान कलियर में जनसेवा केंद्र की आड़ में चल रहे इस गोरखधंधे का खुलासा उस समय हुआ जब पिरान कलियर पुलिस और स्थानीय अभिसूचना इकाई की संयुक्त टीम ने चारमीनार के पीछे स्थित एक होटल में छापेमारी की.

छापेमारी के दौरान मौके से बड़ी संख्या में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेज बरामद किए गए. पुलिस ने मुख्य आरोपी शहनवाज को गिरफ्तार कर लिया है, जो खुद को मानवाधिकार आयोग का पदाधिकारी बताकर लोगों को झांसा देता था. जांच में उसका पहचान पत्र भी पूरी तरह फर्जी पाया गया.

फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का खुलासा

पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ऑनलाइन माध्यमों से अब तक हजार से अधिक कूटरचित प्रमाण पत्र तैयार कर चुका है. कई जन्म प्रमाण पत्रों पर एक ही सीरियल नंबर का इस्तेमाल किया गया था. इतना ही नहीं, दस्तावेजों में उत्तराखंड सरकार के लोगो (LOGO) और नगर निगम रुद्रपुर के लेटर पैड का दुरुपयोग भी किया गया. नगर पंचायत पिरान कलियर प्रशासन ने भी बरामद दस्तावेजों को जाली करार दिया है.

आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज

पुलिस ने मौके से लैपटॉप, मोबाइल फोन, विभिन्न सरकारी विभागों की मुहरें और कई फर्जी आईडी कार्ड भी जब्त किए हैं. आरोपित के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आईटी एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

नवनीत सिंह भुल्लर, एसएसपी हरिद्वार ने बताया कि यह मामला बेहद गंभीर है और पूरे नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि इस गिरोह से और कौन-कौन लोग जुड़े हैं तथा इन फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किन-किन उद्देश्यों के लिए किया गया. जल्द ही इस मामले में और गिरफ्तारियां होने की संभावना है.

