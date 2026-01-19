उत्तराखंड: पौड़ी जिले में गुलदार के आतंक से 30 स्कूलों में एहतियातन, दो दिन का बढ़ाया अवकाश

पौड़ी गढ़वाल जिले के नागदेव रेंज क्षेत्र में गुलदार की लगातार सक्रियता से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है. हालात की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है. गुलदार प्रभावित बाड़ा और चरधार संकुल के कुल 30 विद्यालयों में सोमवार और मंगलवार को अवकाश बढ़ा दिया गया है.

दरअसल, गढ़वाल वन प्रभाग के नागदेव रेंज स्थित बाड़ा गांव में बीते 15 जनवरी को गुलदार ने नेपाली मूल के एक व्यक्ति पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया था. इस घटना के बाद से क्षेत्र में गुलदार की लगातार धमक देखी जा रही है. ग्रामीणों का कहना है कि दिन ढलते ही गुलदार की मौजूदगी से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है. खासकर स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावक बेहद चिंतित हैं.

स्थिति की संवेदनशीलता को समझते हुए शिक्षा विभाग ने पहले शुक्रवार और शनिवार को इन विद्यालयों में अवकाश घोषित किया था. लेकिन गुलदार की गतिविधियों में कोई कमी न आने के कारण अब एहतियातन अवकाश को सोमवार और मंगलवार तक बढ़ा दिया गया है.

छात्रों की सुरक्षा विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता- सीईओ

मुख्य शिक्षाधिकारी (सीईओ) पौड़ी नागेंद्र बर्त्वाल ने बताया कि छात्रों की सुरक्षा विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि जब तक क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाती, तब तक किसी भी तरह का जोखिम नहीं लिया जाएगा. इसी क्रम में बाड़ा और चरधार संकुल के सभी 30 विद्यालयों को अस्थायी रूप से बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं.

संकुल बाड़ा के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय बाड़ा, चांदखेत, कमरगढ़, ओजली, पाबौ तल्ला, पणिया, पिसोली, सिंडी, जूनियर हाईस्कूल घुड़दौड़ी, हाईस्कूल केमधार बाड़ा, राजकीय इंटर कॉलेज ओजली तथा सरस्वती विद्या मंदिर घुड़दौड़ी शामिल हैं.

गुलदार की निगरानी में जुटी गुलदार की टीम

वहीं संकुल चरधार के तहत राप्रावि ओणी, बमठी, चरधार, छतकोट, गजेंद्रपुर, गिरगांव, केसुंदर, क्यार्क, सिरोली, उफल्डा, जूनियर हाईस्कूल गिरगांव व छतकोट, हाईस्कूल चरधार व उफल्डा और राजकीय इंटर कॉलेज क्यार्क में भी दो दिनों तक अवकाश रहेगा. इधर, वन विभाग की टीम गुलदार की निगरानी में जुटी हुई है और पिंजरा लगाने सहित अन्य सुरक्षा उपायों पर भी विचार किया जा रहा है. ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द ठोस कार्रवाई की मांग की है ताकि क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल हो सके.