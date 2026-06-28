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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUttarakhand News: यूकेडी नेता आशीष नेगी बढ़ी मुश्किलें, हिमाचल प्रदेश में FIR दर्ज; जानें क्या है पूरा मामला

Uttarakhand News: यूकेडी नेता आशीष नेगी बढ़ी मुश्किलें, हिमाचल प्रदेश में FIR दर्ज; जानें क्या है पूरा मामला

Uttarakhand News In Hindi:उत्तराखंड में निहंग सिखों से जुड़े विवाद के बीच उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) के नेता आशीष नेगी के बयान पर विवाद बढ़ गया है, हिमाचल प्रदेश में एफआईआर दर्ज कराई गई है.

Written By : दानिश खान |  Updated at : 28 Jun 2026 11:50 AM (IST)
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उत्तराखंड में निहंग सिखों से जुड़े विवाद के बीच उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) के नेता आशीष नेगी का एक बयान अब कानूनी विवाद का कारण बन गया है. सोशल मीडिया पर दिए गए उनके बयान के बाद मामला लगातार तूल पकड़ रहा था, और अब इस संबंध में हिमाचल प्रदेश में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है.

जानकारी के अनुसार, आशीष नेगी ने हाल ही में निहंग सिखों से जुड़े एक मामले पर सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दी थी. इस दौरान उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख करते हुए कुछ टिप्पणियां की थीं, जिन्हें लेकर सिख समाज के कुछ लोगों ने आपत्ति जताई. इसके बाद विभिन्न स्थानों पर उनके बयान के खिलाफ विरोध दर्ज कराया गया.

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आशीष नेगी के बयान से भावनाएं हुईं आहत

सिख समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर सार्वजनिक मंच से बोलते समय संतुलन और संयम बनाए रखना जरूरी है. उनका आरोप है कि दिए गए बयान से समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं. वहीं, कई सामाजिक संगठनों ने भी इस मामले में शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है.

हिमाचल प्रदेश में आशीष नेगी पर एफआईआर

इसी बीच, हिमाचल प्रदेश में आशीष नेगी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किए जाने की खबर सामने आई है. हालांकि, पुलिस की ओर से आधिकारिक रूप से विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार मामले की जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. मुकदमा दर्ज होने के बाद अब आशीष नेगी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई में पूछताछ या अन्य कदम उठाए जा सकते हैं. 

वहीं, इस पूरे मामले में अब तक आशीष नेगी की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. उनके समर्थकों का कहना है कि उनके बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जबकि विरोध करने वाले लोग इसे गंभीर मामला मानते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

क्या है पूरा विवाद

गौरतलब है कि उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से निहंग सिखों से जुड़े विवाद को लेकर माहौल संवेदनशील बना हुआ है. ऐसे में प्रशासन और सामाजिक संगठनों की ओर से लगातार शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की भड़काऊ टिप्पणी से बचने की अपील की जा रही है. प्रशासन का भी कहना है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक या विवादित सामग्री साझा करने से पहले लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द पर कोई असर न पड़े.

फिलहाल, इस मामले में सभी की नजरें आगे की कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं. प्रशासन और पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.

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Published at : 28 Jun 2026 11:50 AM (IST)
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