हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUttarakhand: वाइब्रेंट विलेज योजना में 402 करोड़ के प्रस्तावों को हरी झंडी, सीमांत गांवों में बनेंगे अस्पताल

Uttarakhand: वाइब्रेंट विलेज योजना में 402 करोड़ के प्रस्तावों को हरी झंडी, सीमांत गांवों में बनेंगे अस्पताल

Uttarakhand News In Hindi: सीमांत गांवों के विकास के लिए 402 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है. इसमें बुनियादी सुविधाओं, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल और सड़क संपर्क पर ध्यान दिया जाएगा.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: जतिन राय | Updated at : 17 Mar 2026 02:35 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड के सीमांत गांवों की तस्वीर बदलने की दिशा में राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट की स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी यानी SLSC की बैठक हुई जिसमें सीमांत क्षेत्रों के चयनित गांवों के लिए लगभग 402 करोड़ रुपये के नए विकास प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई. इन प्रस्तावों में बुनियादी जरूरतों से लेकर आधुनिक सुविधाओं तक का खयाल रखा गया है.

 अस्पताल से लेकर स्मार्ट क्लासरूम तक - क्या-क्या मिलेगा सीमांत गांवों को

मंजूर हुए प्रस्तावों की फेहरिस्त काफी लंबी है. गांवों में पर्यटन हाउसिंग और ग्राम अवसंरचना के विकास के साथ-साथ सड़क संपर्क को मजबूत किया जाएगा ताकि दूर-दराज के इलाके मुख्यधारा से जुड़ सकें. स्वास्थ्य के मोर्चे पर अस्पताल बनाए जाएंगे. युवाओं को ध्यान में रखते हुए खेल मैदान और स्मॉल जिम सेंटर भी तैयार होंगे. बच्चों की पढ़ाई के लिए स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे. अंधेरे में डूबी गलियों को सोलर स्ट्रीट लाइट से रोशन किया जाएगा और कृषि उत्थान से जुड़े काम भी इस योजना का हिस्सा हैं.

 पलायन रोकना सबसे बड़ा लक्ष्य - होमस्टे और पर्यटन से मिलेगा रोजगार

सीमांत गांवों से पलायन उत्तराखंड की एक बड़ी और पुरानी समस्या रही है. रोजगार न होने और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में लोग पहाड़ छोड़कर मैदानों की ओर रुख करते रहे हैं. इन विकास कार्यों के जरिए सरकार की कोशिश है कि सीमांत क्षेत्रों में आजीविका के नए रास्ते खुलें और स्थानीय लोगों को अपनी जमीन पर ही रोजगार मिले. पर्यटन हाउसिंग जैसे प्रस्ताव इसी सोच का हिस्सा हैं. अगर सीमांत गांव पर्यटकों को आकर्षित करने लगें तो होमस्टे, गाइड और स्थानीय उत्पादों की बिक्री से गांव वालों की आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है.

 महज आंकड़ों की पूर्ति नहीं, वास्तविक बदलाव की नजीर बनें ये गांव

बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने साफ कहा कि इन कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होगा. उनका जोर इस बात पर था कि विकास कार्य इतने स्तरीय हों कि ये गांव दूसरे क्षेत्रों के लिए भी मिसाल बन जाएं - महज आंकड़ों की पूर्ति नहीं बल्कि वास्तविक बदलाव की नजीर. उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे योजनाओं से होने वाले असल फायदे, लोगों की आजीविका में बदलाव और दीर्घकालिक प्रभाव का स्पष्ट ब्यौरा साझा करें.

यानी सरकार अब सिर्फ काम करवाने तक सीमित नहीं रहना चाहती बल्कि यह भी जानना चाहती है कि उन कामों से जमीन पर क्या बदला.

और पढ़ें

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Read More
Published at : 17 Mar 2026 02:36 PM (IST)
Tags :
UTTARAKHAND NEWS Vibrant Village Scheme
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Uttarakhand: वाइब्रेंट विलेज योजना में 402 करोड़ के प्रस्तावों को हरी झंडी, सीमांत गांवों में बनेंगे अस्पताल
उत्तराखंड: वाइब्रेंट विलेज योजना में 402 करोड़ के प्रस्तावों को हरी झंडी, सीमांत गांवों में बनेंगे अस्पताल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Gorakhpur News: 'अकेले चलने का हुनर…', आखिरी फेसबुक पोस्ट के 18 घंटे बाद हुई पूर्व पार्षद राजकुमार चौहान की हत्या
गोरखपुर: 'अकेले चलने का हुनर…', आखिरी फेसबुक पोस्ट के 18 घंटे बाद हुई पूर्व पार्षद राजकुमार चौहान की हत्या
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Varanasi News: गंगा के बीच इफ्तार पार्टी करना पड़ा महंगा, चिकन बिरयानी खाने-फेंकने के आरोप में 14 गिरफ्तार
वाराणसी: गंगा के बीच इफ्तार पार्टी करना पड़ा महंगा, चिकन बिरयानी खाने-फेंकने के आरोप में 14 गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में लाखों शिक्षकों-कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने बढ़ाई ग्रेच्युटी सीमा, जानें- अब कितना मिलेगा?
UP में लाखों शिक्षकों-कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने बढ़ाई ग्रेच्युटी सीमा, जानें- अब कितना मिलेगा?
Advertisement

वीडियोज

Iran- Israel War: 'डांसिंग डेथ का मारा इजरायल' ! | World War | Sansani |
Iran- Israel War: 7 हजार से ज्यादा ठिकानों पर हमले- Trump | World War | Breaking | Abp News
'इजरायल सभी मुस्लिम देशों का दुश्मन'- Iran
LPG की किल्लत से जनता परेशान?
चुनाव से पहले तबादलों के पीछे का 'असली सच' क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बच्चा गोद लेने वाली सभी महिलाओं को मिले मैटरनिटी लीव, सिर्फ 3 महीने नहीं...', अडॉप्शन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश
'बच्चा गोद लेने वाली सभी महिलाओं को मिले मैटरनिटी लीव, सिर्फ 3 महीने नहीं...', अडॉप्शन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Varanasi News: गंगा के बीच इफ्तार पार्टी करना पड़ा महंगा, चिकन बिरयानी खाने-फेंकने के आरोप में 14 गिरफ्तार
वाराणसी: गंगा के बीच इफ्तार पार्टी करना पड़ा महंगा, चिकन बिरयानी खाने-फेंकने के आरोप में 14 गिरफ्तार
विश्व
USCIRF का असली चेहरा बेनकाब! क्या है इसकी रिपोर्ट्स का डार्क सीक्रेट, पढ़िए पूरा कच्चा चिट्ठा
USCIRF का असली चेहरा बेनकाब! क्या है इसकी रिपोर्ट्स का डार्क सीक्रेट, पढ़िए पूरा कच्चा चिट्ठा
आईपीएल 2026
IPL 2026 के बीच ये टीमें खेलेंगी इंटरनेशनल क्रिकेट, टी20 और वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी
IPL 2026 के बीच ये टीमें खेलेंगी इंटरनेशनल क्रिकेट, टी20 और वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी
बॉलीवुड
बॉलीवुड के बाद अब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाएंगे गोविंदा? निरहुआ के संग दिखे तो शुरू हुई ऐसी चर्चा
निरहुआ के संग दिखे गोविंदा, क्या अब भोजपुरी फिल्मों में आजमाएंगे हाथ? शुरू हुई ऐसी चर्चा
विश्व
Israel-Iran War: जंग खत्म करना चाहते हैं अमेरिका और ईरान? हमलों के बीच अराघची और ट्रंप के दूत में पहली बार हुई बात
Israel-Iran War: जंग खत्म करना चाहते हैं अमेरिका और ईरान? हमलों के बीच अराघची और ट्रंप के दूत में पहली बार हुई बात
शिक्षा
यूपी बोर्ड में पहली बार स्टेप मार्किंग से मिलेंगे नंबर, 18 मार्च से चेक होंगी कॉपियां
यूपी बोर्ड में पहली बार स्टेप मार्किंग से मिलेंगे नंबर, 18 मार्च से चेक होंगी कॉपियां
ट्रेंडिंग
LPG संकट के बीच ट्रेन में बिकने लगे उपले! वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा
LPG संकट के बीच ट्रेन में बिकने लगे उपले! वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget