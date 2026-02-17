टिहरी-नैनीताल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ISI और LTTE का सामने आया नाम

उत्तराखंड की अदालतों को एक के बाद एक मिल रही बम धमकियों ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है. मंगलवार सुबह 7 बजकर 11 मिनट पर टिहरी और नैनीताल के जिला जज की आधिकारिक ईमेल पर एक धमकी भरा संदेश आया, जिसमें दावा किया गया कि कोर्ट परिसर में C4-RDX से बने बम पहले ही लगाए जा चुके हैं और सुबह 11 बजकर 15 मिनट पर सब कुछ तबाह हो जाएगा.

धमकी देने वाले ने खुद को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और तमिल टाइगर्स ऑफ ईलम यानी LTTE से जुड़ा बताया. इतना ही नहीं, ह्यूमन बम यानी फिदायीन हमले की भी बात कही गई. धमकी मिलते ही दोनों कोर्ट परिसरों में भगदड़ मच गई. पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए जजों, वकीलों, कर्मचारियों और वादकारियों को बाहर निकाला. बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड ने पार्किंग से लेकर गलियारों और झाड़ियों तक हर कोने की सघन तलाशी शुरू कर दी.

एक दिन पहले भी अदालतों को मिली थी धमकी

हालांकि, यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि है कि यह कोई पहली धमकी नहीं है. इससे ठीक एक दिन पहले भी नैनीताल, उत्तरकाशी, रामनगर और हल्द्वानी की अदालतों को इसी तरह की धमकी मिल चुकी है. यानी 24 घंटे के भीतर प्रदेश की छह अदालतें निशाने पर आ गईं.

पुलिस ने बढ़ाई अदालत परिसर की सुरक्षा

गौरतलब है कि इन दिनों राज्य के सभी जिलों में बार एसोसिएशन के चुनाव चल रहे हैं. ऐसे में कुछ लोग इसे चुनावों को प्रभावित करने की साजिश मान रहे हैं, तो कुछ इसे किसी बड़ी आतंकी योजना की आहट बता रहे हैं. फिलहाल पुलिस मामले की तह तक जाने में जुटी है. ईमेल की तकनीकी जांच की जा रही है और सभी अदालत परिसरों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. अदालतों को बार-बार मिल रही इन धमकियों से न्यायिक कार्यवाही प्रभावित हो रही है. साथ ही जनता और वकीलों में भय का माहौल बन रहा है.