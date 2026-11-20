पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत की दो दशक पुराने प्रकरण में मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. असम में हरक सिंह के खिलाफ रेप समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. सूत्रों के अनुसार, असम पुलिस ने मामले की जांच और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम बनाई है. बताया जा रहा है कि यह टीम जल्द ही कार्रवाई कर सकती है जिसमें हरक सिंह रावत को गिरफ्तार भी किया जा सकता है. साथ ही असम पुलिस ने FIR आगे की कार्रवाई के लिए देहरादून पुलिस को भी स्थानांतरित कर दी है.

शिकायतकर्ता जैनी ने पहले 7 नवंबर को देहरादून में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके बाद 10 नवंबर को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की थी. मुख्यमंत्री से मुलाकात के कुछ ही दिन बाद 16 नवंबर को असम में शिकायत दर्ज हुई और FIR पंजीकृत कर ली गई.

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हरक सिंह रावत सहित अन्य पर FIR

असम पुलिस की रिसीविंग के मुताबिक, 16 नवंबर 2026 को हरक सिंह रावत को मुख्य आरोपी और अन्य अज्ञात लोगों को सह आरोपी बनाते हुए यह मुकदमा दर्ज हुआ है जिस में भारतीय दंड संहिता (IPC) की 376(1), 376(2)(b), 376(2)(e), 376C , 363, 366, 366-A, 344, 346 , 323, 354, 506 , 170, 419, 193, 195-A, 201 , 120-B , 1987 की धारा 83 और किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धाराएं 23 व 26 जोड़ी गई हैं.

मामले में क्या बोलीं हरक सिंह रावत की पुत्रवधू?

भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता और हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गुसाईं का कहना है कि यह मामला बेहद ही संवेदनशील है और सबको न्याय व्यवस्था पर विश्वास होना चाहिए. यदि कोई भी महिला इस तरह का आरोप लगाती है, तो मामले की जांच जरूर होनी चाहिए. हालांकि, अनुकृति गुसाईं ने हरक सिंह रावत का पक्ष लेते हुए यह भी कहा कि जांच तथ्यों और सत्यता के आधार पर दोनों पक्षों की होनी चाहिए.

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