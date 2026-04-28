महिला आरक्षण विधेयक को लेकर आज (28 अप्रैल) उत्तराखंड विधानसभा में होने वाले विशेष सत्र से पहले ही सियासी माहौल गर्म हो गया है. एक तरफ जहां विभिन्न दलों के नेता अपनी-अपनी राय सामने रख रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा कि देश महिला आरक्षण लागू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है.

महिलाओं को मिलेगा नीति-निर्माण प्रक्रिया में हक

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक देश की संसद में पारित हो चुका है, यह अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है. अब सवाल इसे जमीन पर उतारने का है और उस दिशा में काम तेजी से हो रहा है. उन्होंने कहा कि यह विधेयक किसी एक दल की जीत नहीं, बल्कि देश की करोड़ों महिलाओं की वर्षों पुरानी उम्मीद का सम्मान है.

सीएम धामी ने कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब समाज का हर तबका उसमें बराबरी से भागीदार हो. महिलाएं देश की आधी आबादी हैं, लेकिन नीति-निर्माण और निर्णय प्रक्रिया में उनकी हिस्सेदारी अब तक उस अनुपात में नहीं रही. यह विधेयक उस खाई को पाटने का काम करेगा. उन्होंने कहा कि जब माताएं और बहनें विधानसभाओं और संसद में अपनी आवाज उठाएंगी, तो नीतियां भी जमीनी जरूरतों के ज्यादा करीब होंगी.

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चर्चा से फैलानी होगी समाज में जागरूक

मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि केवल कानून बना देना काफी नहीं है. समाज में इसको लेकर जागरूकता फैलानी होगी और महिलाओं को राजनीतिक रूप से तैयार करना होगा. उन्होंने कहा कि इस विषय पर खुली और सार्थक चर्चा होनी चाहिए, ताकि आरक्षण का लाभ सही मायनों में उन महिलाओं तक पहुंचे जो वास्तव में समाज की नुमाइंदगी कर सकती हैं.

मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण को देश के समग्र विकास से जोड़ते हुए कहा कि जिस समाज में महिलाएं आगे होती हैं, वह समाज हर मोर्चे पर मजबूत होता है. शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास, इन सभी क्षेत्रों में महिलाओं की सक्रिय भूमिका से बेहतर परिणाम मिलते हैं. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार भी इस दिशा में प्रतिबद्ध है और राज्य स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

'महिला सशक्तिकरण एजेंडा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय दायित्व है'

मुख्यमंत्री ने बिना किसी दल का नाम लिए कहा कि कुछ लोग इस विधेयक पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण किसी दल का एजेंडा नहीं, बल्कि यह राष्ट्रीय दायित्व है और इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए.

उल्लेखनीय है कि महिला आरक्षण विधेयक के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत यानी एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है. इसके लागू होने से देश की राजनीति में महिलाओं की संख्या और उनका प्रभाव दोनों उल्लेखनीय रूप से बढ़ने की उम्मीद है.

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