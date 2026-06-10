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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडचंद्रशेखर आजाद ने की टिहरी हत्याकांड की निंदा, CM धामी से की आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग

चंद्रशेखर आजाद ने की टिहरी हत्याकांड की निंदा, CM धामी से की आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग

Uttarakhand News: नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने टिहरी में हुई दलित युवक की हत्या की निंदा की है. उन्होंने उत्तराखंड सरकार और सीएम धामी से आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

By : दानिश खान | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 10 Jun 2026 03:19 PM (IST)
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उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में एक 18 वर्षीय दलित युवक की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई, जबकि उसका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया. वहीं उत्तर प्रदेश स्थित नगीना संसदीय सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस हत्याकांड की निंदा की है, साथ ही उन्होंने उत्तराखंड सरकार से इस मामले में हत्याकांड में शामिल आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि, "उत्तराखंड के टिहरी जिले के लंबगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत देवल गांव में 18 वर्षीय दलित युवक केतन लाल की जातीय घृणा से प्रेरित निर्मम हत्या पूरे देश और समाज के लिए शर्म और चिंता का विषय है." उन्होंने कहा कि, "यह घटना केवल एक हत्या नहीं, बल्कि संविधान, समानता और मानवता की हत्या है."

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हत्या को समाज और व्यवस्था के लिए बताया खतरा

नगीना सांसद ने कहा कि, "आज भी यदि किसी दलित युवक को केवल इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसने तथाकथित सवर्ण जाति की लड़की से प्रेम करने का साहस किया, तो यह साबित करता है कि जातिवादी मानसिकता समाज और व्यवस्था दोनों के लिए गंभीर खतरा बनी हुई है." उन्होंने कहा कि हमारी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं. प्रकृति उन्हें इस असीम दुःख को सहने की शक्ति दे.

चंद्रशेखर आजाद ने सीएम धामी से की आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग

चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि, "हम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग करते हैं कि इस जघन्य हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उन पर हत्या, आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण, बंधक बनाने तथा एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की कठोरतम धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए. मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराकर दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाई जाए."

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान केतन लाल के रूप में हुई है, जो देवळ गांव का निवासी था. पुलिस ने बताया कि केतन की पिछले करीब छह महीनों से एक ऊंची जाति की नाबालिग लड़की से दोस्ती थी. इसी दोस्ती को लेकर लड़की के परिवार को आपत्ति थी, जो अंततः इस भयावह घटना का कारण बनी.

लड़की के परिजनों ने युवक को कमरे में बंद कर पीटा

बताया जा रहा है कि घटना रविवार रात की है. लड़की ने केतन को फोन कर अपने गांव खोलगढ़ बुलाया. केतन अपने दोस्त दिवाकर डिमरी के साथ वहां पहुंचा. जैसे ही दोनों युवक गांव पहुंचे, लड़की के परिवार के लोगों ने उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया और लाठियों से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया.

पीटाई में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत

अगली सुबह लड़की के पिता ने केतन के पिता धनपाल लाल को फोन कर बेटे की हालत के बारे में जानकारी दी और उसे घर ले जाने को कहा. जब परिवार मौके पर पहुंचा, तो केतन गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

पिटाई में युवक का दोस्त भी बुरी तरह घायल

इस हमले में केतन का साथी दिवाकर डिमरी भी बुरी तरह घायल हो गया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है. घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया. परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव लेने से इनकार कर दिया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की. पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया है और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस ने लड़की के पिता और दादा को भेजा जेल

इस मामले में पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए लड़की के पिता और दादा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, एसएसपी टिहरी श्वेता चौबे ने एबीपी को बताया कि दो लोगों को जेल भेज दिया है. जांच जिनका नाम सामने आएगा, उनके के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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Published at : 10 Jun 2026 03:19 PM (IST)
Tags :
Chandrashekhar Azad Tehri Garhwal UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI
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