Uttarakhand News: अब टाइगर सफारी में नहीं चला पाएंगे मोबाइल, SC के फैसले के बाद कोर एरिया में फोटो-वीडियो पर रोक
Uttarakhand News In Hindi: भारत के सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले के बाद देश के कई टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है. अब पर्यटकों को इन नियमों के साथ सफारी करनी होगी.
भारत के टाइगर रिजर्व में अब सफारी का अनुभव पहले जैसा नहीं रहेगा. नवंबर 2025 में भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले के बाद देश के कई टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर सख्ती लागू कर दी गई है. इस फैसले का उद्देश्य न सिर्फ वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, बल्कि पर्यटकों के बढ़ते लापरवाह व्यवहार पर भी रोक लगाना है.
अब सफारी के दौरान पर्यटकों को अपने मोबाइल फोन या तो बाहर जमा कराने होंगे या फिर साइलेंट मोड में बैग के अंदर रखना होगा. जंगल के भीतर फोटो खींचना, वीडियो बनाना या कॉल करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. इसके साथ ही शाम से सुबह तक रिजर्व क्षेत्र में आवाजाही पर रोक लगा दी गई है और आसपास के इलाकों में अनियंत्रित विकास पर भी नियंत्रण किया जाएगा.
'सफारी जाम' की वजह से मोबाइल फोन किए बैन
इस फैसले की पृष्ठभूमि में कई चिंताजनक घटनाएं सामने आई हैं. फरवरी 2026 में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक बाघ को कई सफारी गाड़ियों ने चारों ओर से घेर लिया था. पर्यटक शोर मचाते हुए तस्वीरें ले रहे थे और बाघ खुद को बचाने के लिए रास्ता तलाश रहा था. इस तरह की स्थिति को 'सफारी जाम' कहा जाता है, जो अब आम होती जा रही है.
विशेषज्ञों का मानना है कि मोबाइल फोन ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है. ड्राइवर और गाइड एक-दूसरे को तुरंत लोकेशन भेज देते हैं, जिससे एक ही जगह पर कई गाड़ियां इकट्ठा हो जाती हैं. इसके अलावा, सोशल मीडिया पर जियो-टैगिंग के कारण खास स्थान वायरल हो जाते हैं, जिससे वहां भीड़ और बढ़ जाती है.
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फोटो-सेल्फी लेने की होड़ में लोग जान खतरे में डाल रहे
पत्रकारों और वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार, फोटो और सेल्फी लेने की होड़ में लोग अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल रहे हैं. कई बार फोन गिरने पर गाइड को उसे उठाने के लिए नीचे उतरना पड़ता है, जो बेहद जोखिम भरा होता है. एक मामले में तो सेल्फी लेते समय एक बच्चा जीप से गिर गया था, जबकि पास ही बाघ मौजूद था.
भारत में इस समय 3,600 से अधिक बंगाल टाइगर हैं, जो दुनिया की लगभग 75 प्रतिशत जंगली बाघ आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं. ये बाघ देश के 58 टाइगर रिजर्व में रहते हैं, जिनमें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर प्रमुख हैं. हालांकि संरक्षण प्रयासों से बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन इसके साथ पर्यटन का दबाव भी तेजी से बढ़ा है. पिछले पांच वर्षों में बाघों से जुड़े 400 से अधिक आकस्मिक मौतों के मामले सामने आए हैं.
सरकार 'सस्टेनेबल टूरिज्म' पर दे रही जोर
पर्यटन विशेषज्ञों का कहना है कि अब समय आ गया है कि सफारी के मायने बदले जाएं. केवल बाघ देखने या फोटो लेने के बजाय पर्यटकों को पूरे जंगल के अनुभव पर ध्यान देना चाहिए—जैसे पक्षियों की आवाज, पेड़ों की विविधता और प्रकृति का संतुलन.
सरकार और विशेषज्ञ अब 'सस्टेनेबल टूरिज्म' पर जोर दे रहे हैं, जिसमें स्थानीय समुदायों की भागीदारी, पर्यावरण के अनुकूल सुविधाएं और सीमित संख्या में पर्यटकों को अनुमति देना शामिल है. इससे न सिर्फ जंगल सुरक्षित रहेंगे, बल्कि स्थानीय लोगों को भी आर्थिक लाभ मिलेगा.
अन्य देशों में भी वन्यजीव पर्यटन के लिए कड़े नियम
यह बदलाव केवल भारत तक सीमित नहीं है. दुनिया के अन्य देशों में भी वन्यजीव पर्यटन को नियंत्रित करने के लिए कड़े नियम बनाए जा रहे हैं. इसका स्पष्ट संदेश है कि अब पर्यटन को प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलाना होगा.
सफारी का असली उद्देश्य एक परफेक्ट फोटो लेना नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ जुड़ना है. अगर पर्यटक इस बात को समझें और जिम्मेदारी से व्यवहार करें, तो ही आने वाली पीढ़ियां भी इन अद्भुत जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकेंगी.
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