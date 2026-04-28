उत्तराखंड विधानसभा में जब अंदर महिला आरक्षण को लेकर एक दिवसीय विशेष सत्र की कार्यवाही चल रही थी, उसी वक्त बाहर एक अलग ही नजारा देखने को मिला. झबरेड़ा से कांग्रेस विधायक वीरेन्द्र जाती गन्ने से भरी ट्रॉली लेकर विधानसभा के गेट पर जा पहुंचे और किसानों के बकाया भुगतान का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया.

110 करोड़ का बकाया और किसान परेशान

विधानसभा सत्र के दिन इस तरह का प्रदर्शन देखकर वहां मौजूद लोग भी चौंक गए. गन्ने से लदी ट्रॉली को विधानसभा गेट के सामने खड़ा कर विधायक जाती ने साफ संदेश दिया कि जब तक किसानों की बात नहीं सुनी जाएगी, वे चुप नहीं बैठेंगे. उनके इस अनोखे विरोध ने सत्र के बाहर अलग किस्म की सियासी हलचल पैदा कर दी.

विधायक वीरेन्द्र जाती ने कहा कि इकबालपुर चीनी मिल पर गन्ना किसानों का करीब 110 करोड़ रुपये बकाया है, जो लंबे समय से लटका हुआ है. किसान बार-बार दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही. उन्होंने कहा कि मेहनत करके गन्ना उगाने वाले किसान आज अपनी ही फसल का पैसा पाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं.

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सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी, तो सड़क पर उतरना पड़ा

जाती ने स्पष्ट किया कि उनका मकसद कोई सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देना या अराजकता फैलाना नहीं था. उन्होंने कहा कि जब सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती, विधानसभा के भीतर आवाज दबा दी जाती है और किसान घर बैठे इंसाफ का इंतजार करते रह जाते हैं, तो मजबूरन सड़क पर उतरकर अपनी बात कहनी पड़ती है. उन्होंने कहा कि यह ट्रॉली किसी नेता का प्रचार नहीं, बल्कि एक थके हुए किसान की पुकार है.

इस पूरे घटनाक्रम ने एक दिलचस्प तस्वीर पेश की. जहां विधानसभा के अंदर महिलाओं के अधिकारों और उनकी भागीदारी पर चर्चा हो रही थी, वहीं बाहर एक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के किसानों का दर्द लेकर खड़ा था. विपक्ष का कहना है कि सरकार बड़े-बड़े विषयों पर सत्र बुलाती है, लेकिन जमीन पर जी रहे किसान की तकलीफ उसकी प्राथमिकता में नहीं है.

गौरतलब है कि उत्तराखंड के गन्ना उत्पादक किसान लंबे समय से भुगतान में देरी की समस्या से जूझ रहे हैं. इकबालपुर मिल का यह बकाया मामला कोई नया नहीं है, लेकिन अब तक इसका कोई ठोस हल नहीं निकला है. विधायक जाती के इस प्रदर्शन ने एक बार फिर इस मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ला दिया है.

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