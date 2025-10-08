Video: जिस कपड़े साफ किया प्राइवेट पार्ट, उसी से गिलास पोंछता दिखा जूसवाला, महिला ने बनाया वीडियो
Dehradun Viral Video: उत्तराखंड के देहरादून में एक जूस वाले की घिनौनी हरकत का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें जूसवाला कपड़े से अपना प्राइवेट पार्ट साफ कर उसी कपड़े से बर्तन पोंछता दिखा. देखें वायरल वीडियो.
Uttarakhand News: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक महिला जूस वाले पर बेहद गंभीर आरोप लगाती नजर आ रही है. महिला का कहना है कि जूस बेचने वाले ने पहले अपने प्राइवेट पार्ट को कपड़े से साफ किया और फिर उसी कपड़े से बर्तन पोंछे, जिनमें ग्राहकों को जूस परोसा जा रहा था. यह पूरा दृश्य महिला ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया.
महिला ने हरकत करते देख बनाया वीडियो
जानकारी के अनुसार, यह घटना देहरादून शहर के एक व्यस्त इलाके की है, जहां सड़क किनारे एक रेहड़ी पर जूस बेचने वाला युवक रोजाना ग्राहकों को जूस पिलाता था. उसी दौरान एक महिला ने उसे संदिग्ध हरकत करते देखा. पहले तो महिला ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने देखा कि युवक ने वही कपड़ा बर्तनों पर रख दिया जिससे उसने अपने निजी अंग को साफ किया था, तो वह भड़क उठी.
महिला ने तुरंत मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू किया और युवक से सवाल किया कि वह ऐसी गंदी हरकत क्यों कर रहा है. युवक ने पहले बात टालने की कोशिश की, लेकिन महिला ने उसे फटकार लगाई और मौके पर हंगामा मच गया. आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए.
सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल
वीडियो के वायरल होते ही देहरादून पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जूस वाले की रेहड़ी को जब्त कर लिया और उसके खिलाफ चालान काट दिया. फिलहाल युवक से पूछताछ की जा रही है.
