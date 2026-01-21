बारिश–बर्फबारी के अभाव में खेती और पर्यटन पर मार, गेहूं-सरसों को 25 फीसदी तक नुकसान

चमोली जिले में मौसम की बेरुखी से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. लंबे समय से बारिश और बर्फबारी न होने के कारण रबी की फसलें प्रभावित हो गई हैं. नवंबर माह के बाद से जिले में न तो बारिश हुई है और न ही पर्याप्त बर्फबारी, जिससे गेहूं और सरसों की फसल को 20 से 25 प्रतिशत तक नुकसान पहुंच चुका है. काश्तकार अब बसंत पंचमी पर होने वाली बारिश की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार यदि जल्द बारिश नहीं हुई तो हालात और गंभीर हो सकते हैं. मसूर और जौ की फसल पर भी इसका सीधा असर पड़ने की आशंका है और कुछ क्षेत्रों में सूखे जैसे हालात बनने लगे हैं. ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी जरूर हुई है, लेकिन वह खेती के लिए नाकाफी साबित हुई. हिमालय की ऊंची चोटियां सूखी नजर आ रही हैं, जिसका सीधा असर खेतों की नमी पर पड़ा है. गेहूं की बढ़वार रुक गई है, वहीं सरसों की फसल समय से पहले पीली पड़ने लगी है.

नंदानगर के सैंती गांव के काश्तकार मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, लांखी के मोहन सिंह दानू, बंगाली गांव के दिनेश सिंह नेगी और भेंटी गांव के सूरी कठैत का कहना है कि बारिश नहीं होने से उनकी फसलें चौपट होने की कगार पर पहुंच गई हैं. उनका कहना है कि आमतौर पर बसंत पंचमी के आसपास अच्छी बारिश होती है, जिससे फसलों को संजीवनी मिलती है. इस बार भी सभी किसानों की नजरें आसमान पर टिकी हुई हैं.

गेहूं और सरसों की फसल 20 से 25 प्रतिशत तक प्रभावित!

मुख्य कृषि अधिकारी चमोली जेपी तिवारी ने बताया कि जिले में अब तक गेहूं और सरसों की फसल 20 से 25 प्रतिशत तक प्रभावित हो चुकी है. यदि आगामी दो-चार दिनों में बारिश नहीं हुई तो जौ और मसूर की फसल पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा, जिससे किसानों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं.

मौसम की बेरुखी का असर खेती के साथ-साथ शीतकालीन पर्यटन पर भी साफ दिखाई दे रहा है. औली, नीती घाटी, उर्गम घाटी समेत अन्य पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी न होने से पर्यटकों की आमद बेहद कम है. बड़ी संख्या में लोगों का रोजगार शीतकालीन पर्यटन से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस वर्ष बर्फ न पड़ने से पर्यटन गतिविधियां लगभग ठप पड़ी हुई हैं. औली जैसे क्षेत्रों में सर्दियों के महज दो महीने पर्यटन के लिहाज से अहम होते हैं, लेकिन इस बार कारोबार पर गहरा असर पड़ा है.