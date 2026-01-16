हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकाशीपुर किसान आत्महत्या मामला: कांग्रेस के प्रदर्शन में नहीं जुटी भीड़, संगठन की कमजोरी उजागर

काशीपुर किसान आत्महत्या मामला: कांग्रेस के प्रदर्शन में नहीं जुटी भीड़, संगठन की कमजोरी उजागर

Uttarakhand News: काशीपुर किसान आत्महत्या मामले लेकर कांग्रेस की तरफ से पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन का ऐलान किया गया था. हालांकि, धरना स्थल पर कांग्रेसियों की भीड़ उम्मीद के मुताबिक नहीं जुटी.

By : दानिश खान | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 16 Jan 2026 10:34 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड के चर्चित काशीपुर किसान आत्महत्या मामले पर सियासत शुरू हो गई है. इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने पुलिस मुख्यालय के घेराव का ऐलान किया था. इस प्रदर्शन को लेकर पार्टी की ओर से कई दिनों से तैयारी की जा रही थी और इसे सरकार व पुलिस के खिलाफ एक बड़े आंदोलन के तौर पर पेश किया जा रहा था, लेकिन प्रदर्शन के दिन ही कांग्रेस की तैयारियों का दम निकल गया.

बताया गया कि, जिस वक्त पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन शुरू होना था, उसी वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गैरमौजूदगी साफ दिखाई देने लगी. तय समय पर न तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और न ही भीड़ जुट पाई. हालात यह रहे कि कुछ ही देर में यह साफ हो गया कि यह प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने वाला. प्रदर्शन स्थल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से ज्यादा संख्या में पुलिसकर्मी और पत्रकार नजर आए.

ठंडा पड़ा कांग्रेसियों का जोश!

करीब आधा दर्जन विधायकों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पुलिस मुख्यालय पहुंचे. हालांकि, इनके साथ मौजूद कार्यकर्ताओं की संख्या बेहद सीमित रही. कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी के बावजूद प्रदर्शन में वह जोश और भीड़ नहीं दिखी, जिसकी उम्मीद पार्टी कर रही थी. इस वजह से पूरा कार्यक्रम फीका पड़ गया और विरोध प्रदर्शन लगभग फ्लॉप साबित हुआ.

कांग्रेस ने बनाई थी सरकार को घेरने की रणनीति

काशीपुर किसान आत्महत्या मामले को लेकर कांग्रेस सरकार और पुलिस पर लगातार सवाल उठाती रही है. कांग्रेस का आरोप है कि किसान को न्याय नहीं मिला और पुलिस-प्रशासन ने मामले में संवेदनहीनता दिखाई. इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई थी, लेकिन कार्यकर्ताओं की कमजोर मौजूदगी ने पार्टी की रणनीति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं.

फिलहाल, काशीपुर किसान आत्महत्या मामले को लेकर किया गया यह विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के लिए सरकार पर दबाव बनाने की बजाय, खुद पार्टी की संगठनात्मक कमजोरी को उजागर करता नजर आया.

और पढ़ें
Published at : 16 Jan 2026 10:32 PM (IST)
Tags :
Uttarakhand News CONGRESS Kashipur Farmer Suicide Case
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भारतीय एयरफोर्स की बढ़ने वाली है ताकत, थर-थर कांपेंगे दुश्मन! फ्रांस से 114 राफेल खरीद को मिली मंजूरी
भारतीय एयरफोर्स की बढ़ने वाली है ताकत, थर-थर कांपेंगे दुश्मन! फ्रांस से 114 राफेल खरीद को मिली मंजूरी
क्रिकेट
चिन्नास्वामी स्टेडियम में AI तय करेगा फैंस की सुरक्षा, सारा खर्चा उठाने को तैयार RCB
चिन्नास्वामी स्टेडियम में AI तय करेगा फैंस की सुरक्षा, सारा खर्चा उठाने को तैयार RCB
मनोरंजन
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
विश्व
एक बार फिर ठप पड़ा X, एलन मस्क के सोशल मीडिया ऐप के डाउन होने से परेशान हुए लाखों यूजर्स
एक बार फिर ठप पड़ा X, एलन मस्क के सोशल मीडिया ऐप के डाउन होने से परेशान हुए लाखों यूजर्स
Advertisement

वीडियोज

Maharashtra BMC Municipal Election Poll Results: कहां जीती, कहां हारी कांग्रेस? | ABP News
Maharashtra BMC Municipal Election Poll Results: क्यों इतनी बुरी तरह हारे ठाकरे ब्रदर्स?
MG Majestor जल्द लॉन्च: Gloster से ऊपर पोजिशन, Fortuner को देगी सीधी चुनौती | Auto Live
BMC Election Result 2026: शिंदे–BJP फैक्टर, ठाकरे ब्रदर्स की सियासत को ऐसे किया खत्म |Vote Counting
BMC Election 2026 Results : बच गई मुंबई!, नितेश राणे के बयान ला दिया भूचाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारतीय एयरफोर्स की बढ़ने वाली है ताकत, थर-थर कांपेंगे दुश्मन! फ्रांस से 114 राफेल खरीद को मिली मंजूरी
भारतीय एयरफोर्स की बढ़ने वाली है ताकत, थर-थर कांपेंगे दुश्मन! फ्रांस से 114 राफेल खरीद को मिली मंजूरी
क्रिकेट
चिन्नास्वामी स्टेडियम में AI तय करेगा फैंस की सुरक्षा, सारा खर्चा उठाने को तैयार RCB
चिन्नास्वामी स्टेडियम में AI तय करेगा फैंस की सुरक्षा, सारा खर्चा उठाने को तैयार RCB
मनोरंजन
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
विश्व
एक बार फिर ठप पड़ा X, एलन मस्क के सोशल मीडिया ऐप के डाउन होने से परेशान हुए लाखों यूजर्स
एक बार फिर ठप पड़ा X, एलन मस्क के सोशल मीडिया ऐप के डाउन होने से परेशान हुए लाखों यूजर्स
जनरल नॉलेज
BJP National President Election: क्या आम आदमी भी लड़ सकता है BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, जानें कौन-कौन सी शर्तें करनी होती हैं पूरी?
क्या आम आदमी भी लड़ सकता है BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, जानें कौन-कौन सी शर्तें करनी होती हैं पूरी?
शिक्षा
यूपी में कहां-कहां 17 जनवरी को बंद रहेंगे स्कूल, एक क्लिक में देख लें पूरी लिस्ट
यूपी में कहां-कहां 17 जनवरी को बंद रहेंगे स्कूल, एक क्लिक में देख लें पूरी लिस्ट
जनरल नॉलेज
Indian Army Resignation Rules: आर्मी के जवान अपनी मर्जी से नहीं दे सकते इस्तीफा, जानें क्यों है ऐसा नियम
आर्मी के जवान अपनी मर्जी से नहीं दे सकते इस्तीफा, जानें क्यों है ऐसा नियम
हेल्थ
Why Antibiotics Are Failing In Humans: लोगों पर नहीं हो रहा एंटीबायोटिक दवाओं का असर, स्टडी में सामने आई चौंकाने वाली वजह?
लोगों पर नहीं हो रहा एंटीबायोटिक दवाओं का असर, स्टडी में सामने आई चौंकाने वाली वजह?
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget