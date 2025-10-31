Haridwar News: उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित पवित्र हर की पैड़ी से भयानक लड़ाई का एक वीडियो सामने आया है, यहां टीका लगाने की होड़ में महिलाओं ने इसे रणभूमि बना डाला है. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडया पर वायरल हो गया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है.

एक-दूसरे पर जमकर किया हमला

वीडियो में दिखाया गया है कि हर की पैड़ी पर कई सारी महिलाएं एक-दूसरे को धक्का-मुक्की देती नजर आ रही हैं, ताकि वे टीका लगाने के लिए आगे बढ़ सकें. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिलाएं कैसे एक-दूसरे पर हमला कर रही हैं.

एक-दूसरे के बालों को खींच रही हैं और लगातार मारपीट कर रही हैं. इसी बीच कुछ महिलाएं लड़ाई को रोकने का प्रयास करती नजर आ रही हैं, लेकिन महिलाएं ऐसे लड़ने में लगी हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. मौके पर कई सारे लोगों महिलाओं की लड़ाई देखने लगते हैं और वहीं कई लोग तो इसका वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगते हैं.

महिलाओं ने बाद में मांगी माफी

ये दृश्य बेहद ही खतरनाक और डरावना नजर आ रहा है. सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों की कई तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है. लोगों ने कहा कि इस तरह पवित्र जगह पर इतनी बुरी तरह का व्यवहार करना बिल्कुल गलत है.

एक यूजर ने लिखा की ऐसा दृश्य देखकर मन दुखी हो जाता है. लोगों ने महिलाएं की इस हरकत को गलत बताया. वीडियो के आखिर में ये भी देखा गया कि तीन महिलाएं इस हरकत के लिए माफी मांगती नजर आ रही हैं और कह रही है कि आगे कभी भविष्य में वो ऐसी गलती नहीं करेंगी.