Uttarakhand News: उत्तराखंड के हल्द्वानी में सड़क सुरक्षा की लापरवाही ने माता-पिता के दिलों में डर पैदा कर दिया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया है कि एक स्कूल बस का ड्राइवर रॉन्ग साइड से तेज रफ्तार में बस को चला रहा है. इस दौरान बस के अंदर कई सारे छोटे बच्चे भी मौजूद है. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसने सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के प्रति बहस छेड़ दी है.

छोटे बच्चों की जान की कोई फिक्र नहीं है?

वीडियो में देख सकते हैं कि रोजमेरी इंटरनेशनल स्कूल की बस का ड्राइवर रॉन्म साइड पर बस चला रहा है. बस के अंदर करीब 15-20 बच्चे बताए जा रहे हैं. इस दौरान सड़क पर मौजूद एक व्यक्ति बस के ड्राइवर की इस हरकत को देखने के बाद उसे तुरंत रोकता है.

बहुत बढ़िया। आपको भी कोई ऐसा करते दिखे तो उसे एक बार बात कान में तो डाल दी दीजिए। आदत नहीं जाएगी तो जान जाएगी और क्या



व्यक्ति ने ड्राइवर से कहा," आप रॉन्ग साइड से जा रहे हो, आपको इन छोटे-छोटे बच्चों की जान की कोई फिक्र नहीं है? जिस पर बस ड्राइवर कहता है कि आगे रास्ता बंद है. व्यक्ति ड्राइवर से कहता है कि अभी पीछे रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने की वजह से एक्सीडेंट हुआ है और आप इतने छोटे बच्चों को लेकर रॉन्ग साइड चल रहे हो.जिस पर बस ड्राइवर अपनी गलती मांगने लगता है और व्यक्ति से सॉरी कहता है और बस को सही रास्ते से ले जाने लगता है."

वीडियो देख बस ड्राइवर पर भड़के यूजर्स

इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स की लाइन लग गई. लोगों ने बस ड्राइवर की लापरवाही पर गुस्सा जाहिर किया और साथ ही लोगों ने कहा कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं कुछ ने कहा कि ऐसे लोगों को नौकरी पर नहीं रखना चाहिए. वहीं काफी लोगों ने व्यक्ति के इस एक्शन की खूब तारीफ की. वीडियो पर लगातार लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं.