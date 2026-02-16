उत्तराखंड: सरकारी स्कूल टीचर्स सीखेंगे AI, 54 हजार में से 49 हजार को मिली है डिजिटल ट्रेनिंग

उत्तराखंड की सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बारीकियां सीखेंगे. राज्य सरकार ने टीचर्स के लिए एक खास सतत व्यावसायिक विकास (CPD) प्रोग्राम शुरू करने का फैसला लिया है. इस पहल के जरिए प्रदेश के 13,825 सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को AI आधारित तकनीकों में माहिर बनाया जाएगा. मकसद साफ है - बच्चों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मुहैया कराना.

SCERT के मुताबिक टीचर्स को AI के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, डेटा के जरिए पढ़ाने के तरीके और बच्चों के मूल्यांकन का विश्लेषण सिखाया जाएगा. इसके लिए डिजिटल ट्रेनिंग मॉड्यूल और ऑनलाइन माध्यम तैयार किए जा रहे हैं. AI तकनीक की बदौलत हर बच्चे को उसकी समझ और सीखने की गति के मुताबिक पढ़ाई का मटीरियल मिलेगा. यानी किसी बच्चे को किसी विषय में ज्यादा वक्त चाहिए तो उसे वैसी सामग्री मिलेगी, वहीं तेज सीखने वाले बच्चों के लिए अलग व्यवस्था होगी.

भारत मंडपम कॉन्क्लेव से मिली प्रेरणा

हाल ही में दिल्ली के भारत मंडपम में हुए 'भारत बोधन AI कॉन्क्लेव' में मिली सीख को उत्तराखंड की अपनी जरूरतों के हिसाब से लागू किया जाएगा. CPD प्रोग्राम के माध्यम से राज्य में AI आधारित नए प्रयोग बढ़ाए जाएंगे. इनमें बुनियादी साक्षरता, बच्चों की क्षमता के अनुसार पढ़ाना और कई भाषाओं में उपलब्ध प्लेटफॉर्म शामिल होंगे.

49 हजार टीचर्स को मिल चुकी ट्रेनिंग

अब तक प्रदेश के कुल 54 हजार शिक्षकों में से 49 हजार पहले ही डिजिटल ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं. अब AI टीचर्स को और सशक्त बनाने का सबसे अहम जरिया बनने वाली है. यह पहल न सिर्फ शिक्षकों की योग्यता बढ़ाएगी, बल्कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों को आधुनिक और बेहतर शिक्षा का रास्ता भी दिखाएगी.