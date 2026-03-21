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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUttarakhand News: धामी सरकार में आबकारी विभाग का रिकॉर्ड प्रदर्शन, 2026-27 के लिए 2604 करोड़ का लक्ष्य

Uttarakhand News: धामी सरकार में आबकारी विभाग का रिकॉर्ड प्रदर्शन, 2026-27 के लिए 2604 करोड़ का लक्ष्य

Uttarakhand News In Hindi: उत्तराखंड का आबकारी विभाग मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है. विभाग ने राजस्व लक्ष्यों को प्राप्त कर पुराने रिकॉर्ड तोड़े हैं.

By : दानिश खान | Edited By: जतिन राय | Updated at : 21 Mar 2026 12:40 PM (IST)
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड का आबकारी विभाग इन दिनों बेहतरीन प्रदर्शन के चलते चर्चा में है. विभाग ने न केवल निर्धारित राजस्व लक्ष्यों को हासिल किया है बल्कि कई मामलों में पुराने रिकॉर्ड भी तोड़े हैं. सरकार की रणनीति, सख्त निगरानी और पारदर्शी व्यवस्था का सकारात्मक असर साफ दिख रहा है.

विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार बीते वर्षों में प्रभावी योजना, पारदर्शी कार्यप्रणाली और मजबूत मॉनिटरिंग सिस्टम के चलते लगभग शत-प्रतिशत राजस्व लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 2604 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जबकि आगामी वर्षों में इसे बढ़ाकर 2693 करोड़ तक ले जाने की योजना है. विभाग अब राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोतों में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है.

90% से अधिक दुकानों का आवंटन पूरा

मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन की प्रक्रिया को तेज किया गया है और वर्तमान में 90 प्रतिशत से अधिक दुकानों का आवंटन पूरा हो चुका है. उधमसिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार और देहरादून जैसे प्रमुख जिलों में इस बार शत-प्रतिशत दुकानों का आवंटन किया गया है. पिछले कई वर्षों से इन जिलों को इस मामले में पिछड़ा माना जाता था लेकिन अब विभाग ने योजनाबद्ध तरीके से काम करते हुए स्थिति को पूरी तरह बदल दिया है.

अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को मिल रहा प्रोत्साहन

बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे विभाग के भीतर सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का माहौल बना है. विभाग ने मदिरा दुकानों के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी है. पहले जहां अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती थीं वहीं अब व्यवस्थाएं अधिक सुव्यवस्थित हो गई हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि आबकारी विभाग का यह प्रदर्शन राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहा है और बढ़ता राजस्व विकास कार्यों के लिए संसाधन उपलब्ध कराता है.

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Published at : 21 Mar 2026 12:40 PM (IST)
Tags :
Excise Department News UTTARAKHAND NEWS
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