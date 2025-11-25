छह माह की यात्रा का पड़ाव पूरा, बद्रीनाथ मंदिर के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद

छह माह तक चलने वाली चारधाम यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आज बदरीनाथ धाम शीतकाल के लिए बंद होने जा रहा है. पंच पूजाओं की पवित्र परंपराओं के बीच बदरीनाथ मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है. करीब 10 कुंतल फूलों की मनमोहक सजावट के बीच मंगलवार को दोपहर 2 बजकर 56 मिनट पर धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे. इसके साथ ही वर्ष 2025 की चारधाम यात्रा औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगी.

शीतकालीन प्रवास की परंपरा, माता लक्ष्मी को विशेष आमंत्रण

यात्रा के समापन से पहले मंदिर में सोमवार को माता लक्ष्मी मंदिर में कढ़ाई भोग का आयोजन किया गया. बदरीनाथ के मुख्य पुजारी (रावल) अमरनाथ नंबूदरी ने पारंपरिक अनुष्ठान के तहत माता लक्ष्मी को शीतकालीन प्रवास के लिए बदरीनाथ गर्भगृह में विराजमान होने का विशेष आमंत्रण दिया. बदरीनाथ में यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है कि कपाट बंद होने के बाद माता लक्ष्मी गर्भगृह में विराजमान रहती हैं और अगली गर्मियों में कपाट खुलने तक यही पूजा-अर्चना होती है.

पंच पूजाओं का विधिवत समापन, वेद वाचन भी हुआ स्थगित

इसके पहले 21 नवंबर से पंच पूजाओं की श्रृंखला शुरू हो गई थी. गणेश मंदिर, आदि केदारेश्वर और आदि गुरु शंकराचार्य गद्दी स्थल के कपाट विधिविधान के साथ बंद कर दिए गए थे. इन स्थलों के बंद होते ही मंदिर में वेद ऋचाओं का वाचन भी रोक दिया जाता है, जो कपाट खुलने के बाद फिर से शुरू होता है.

श्रद्धालुओं का सैलाब और शीतकालीन पूजा जोशीमठ में

कपाट बंद होने के अवसर पर बदरीनाथ धाम में सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ना शुरू हो गया है. मंदिर प्रशासन के मुताबिक आज 5000 से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. मंदिर परिसर को फूलों, गेंदे की मालाओं और पारंपरिक सजावट से पूरी तरह सजा दिया गया है, जिससे पूरे धाम में उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है.

मौसम की ठंड के बावजूद भक्तों का उत्साह चरम पर है और सभी इस पावन क्षण के साक्षी बनने के लिए बदरीनाथ धाम पहुंच रहे हैं. कपाट बंद होने के बाद शीतकाल में बदरीनाथ की पूजा नरसिंह मंदिर, जोशीमठ में की जाएगी, जहां भगवान बदरी विशाल की गद्दी स्थापित रहती है.