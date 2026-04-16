दिल्ली स्पेशल सेल पहुंची उत्तराखंड, 'अल बदर' आतंकी कनेक्शन से जुड़े तार, दो आरोपी गिरफ्तार

उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जनपद में आखिरकार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दस्तक दें दी हैं. दिल्ली स्पेशल सेल की टीम ऊधम सिंह नगर के सितारगंज में जा धमकी और आवश्यक जानकारी के साथ-साथ अपनी जांच में साक्ष्य संकलन किए.

विगत दिनों ऊधम सिंह नगर पुलिस द्वारा दो युवकों को पकड़ा गया था, जिनके जम्मू-कश्मीर के आतंकवादी संगठन 'अल बदर' से तार जुड़ते नर आये थे. वहीं बाद में जनपद की पुलिस ने इसकी इतला दिल्ली क्राइम ब्रांच को दे दी थी, जिसके बाद सितारगंज मेम दिल्ली क्राइम ब्रांच जांच करने पहुंची, जिसमें उन्होंने हर पहलू पर अपनी जांच की.

आरोपी बिना नंबर प्लेट की कार में ले जा रहे थे अवैध असलहा

विगत दिनों ऊधम सिंह नगर जनपद की सितारगंज पुलिस और एसओजी ने संयुक्त ऑपरेशन में दो संदिग्ध व्यक्तियों को सिडकुल फेस-टू क्षेत्र से गिरफ्तार किया था. ये दोनों बिना नंबर प्लेट की कार में भारी मात्रा में अवैध असलहा लेकर जा रहे थे.

पुलिस ने इनके कब्जे से पांच अवैध हथियार, 222 कारतूस और 129 खोखे बरामद किए. प्रारंभिक जांच में इस गिरोह के तार प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन ‘अल बदर’ से जुड़े होने की बात सामने आई, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और मामले की गहन जांच शुरू की गई. पूछताछ में आरोपियों ने अपनी पहचान हरेंद्र सिंह उर्फ हनी, निवासी ग्राम बिरिया फार्म सिसैया सितारगंज, और निखिल वर्मा उर्फ रानू, निवासी केशव नगर सितारगंज के रूप में बताई.

आरोपियों ने आतंकी संगठन को किए थे हथियार सप्लाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस ने जम्मू-कश्मीर पुलिस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से भी संपर्क किया, जिसके बाद तीनों राज्यों की एजेंसियां लगातार आपसी समन्वय में जांच करती रहीं. गिरफ्तार दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद हल्द्वानी जेल भेज दिया गया था.

अब अंतरराज्यीय अवैध असलहा तस्करी के इस मामले में पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को 24 घंटे की रिमांड पर लिया है और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है. पूछताछ में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल बदर के कथित आतंकी रेहान को हथियार सप्लाई किए थे. फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ऊधम सिंह नगर के सितारगंज पहुंचकर पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है.