हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
APBoardResultsAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदिल्ली स्पेशल सेल पहुंची उत्तराखंड, 'अल बदर' आतंकी कनेक्शन से जुड़े तार, दो आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली स्पेशल सेल पहुंची उत्तराखंड, 'अल बदर' आतंकी कनेक्शन से जुड़े तार, दो आरोपी गिरफ्तार

Uttarakhand News In Hindi: ऊधम सिंह नगर में दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम जांच करने पहुंची, जहां उन्होंने दो युवकों को जम्मू-कश्मीर के आतंकवादी संगठन 'अल बदर' से तार जुड़ते मामले में जांच शुरू की है.

By : मुमत्याज अहमद, उधमसिंह नगर | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 16 Apr 2026 02:46 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जनपद में आखिरकार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दस्तक दें दी हैं. दिल्ली स्पेशल सेल की टीम ऊधम सिंह नगर के सितारगंज में जा धमकी और आवश्यक जानकारी के साथ-साथ अपनी जांच में साक्ष्य संकलन किए.

विगत दिनों ऊधम सिंह नगर पुलिस द्वारा दो युवकों को पकड़ा गया था, जिनके जम्मू-कश्मीर के आतंकवादी संगठन 'अल बदर' से तार जुड़ते नर आये थे. वहीं बाद में जनपद की पुलिस ने इसकी इतला दिल्ली क्राइम ब्रांच को दे दी थी, जिसके बाद सितारगंज मेम दिल्ली क्राइम ब्रांच जांच करने पहुंची, जिसमें उन्होंने हर पहलू पर अपनी जांच की.

आरोपी बिना नंबर प्लेट की कार में ले जा रहे थे अवैध असलहा

विगत दिनों ऊधम सिंह नगर जनपद की सितारगंज पुलिस और एसओजी ने संयुक्त ऑपरेशन में दो संदिग्ध व्यक्तियों को सिडकुल फेस-टू क्षेत्र से गिरफ्तार किया था. ये दोनों बिना नंबर प्लेट की कार में भारी मात्रा में अवैध असलहा लेकर जा रहे थे.

पुलिस ने इनके कब्जे से पांच अवैध हथियार, 222 कारतूस और 129 खोखे बरामद किए. प्रारंभिक जांच में इस गिरोह के तार प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन ‘अल बदर’ से जुड़े होने की बात सामने आई, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और मामले की गहन जांच शुरू की गई. पूछताछ में आरोपियों ने अपनी पहचान हरेंद्र सिंह उर्फ हनी, निवासी ग्राम बिरिया फार्म सिसैया सितारगंज, और निखिल वर्मा उर्फ रानू, निवासी केशव नगर सितारगंज के रूप में बताई.

आरोपियों ने आतंकी संगठन को किए थे हथियार सप्लाई 

मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस ने जम्मू-कश्मीर पुलिस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से भी संपर्क किया, जिसके बाद तीनों राज्यों की एजेंसियां लगातार आपसी समन्वय में जांच करती रहीं. गिरफ्तार दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद हल्द्वानी जेल भेज दिया गया था.

अब अंतरराज्यीय अवैध असलहा तस्करी के इस मामले में पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को 24 घंटे की रिमांड पर लिया है और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है. पूछताछ में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल बदर के कथित आतंकी रेहान को हथियार सप्लाई किए थे. फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ऊधम सिंह नगर के सितारगंज पहुंचकर पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है.

और पढ़ें
Published at : 16 Apr 2026 02:46 PM (IST)
Tags :
UTTARAKHAND NEWS CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महिला आरक्षण: लोकसभा में अखिलेश यादव ने BJP को घेरा, 'दिल्ली की सीएम हाफ सीएम हैं'
महिला आरक्षण: लोकसभा में अखिलेश यादव ने BJP को घेरा, 'दिल्ली की सीएम हाफ सीएम हैं'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली स्पेशल सेल पहुंची उत्तराखंड, 'अल बदर' आतंकी कनेक्शन से जुड़े तार, दो आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली स्पेशल सेल पहुंची उत्तराखंड, 'अल बदर' आतंकी कनेक्शन से जुड़े तार, दो आरोपी गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधानसभा में बढ़ीं सीटें 600 हुई तो हार जाएगी BJP! लोकसभा में अखिलेश यादव ने कर दिया चौंकाने वाला दावा
यूपी विधानसभा में बढ़ीं सीटें 600 हुई तो हार जाएगी BJP! लोकसभा में अखिलेश यादव ने कर दिया चौंकाने वाला दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महिला आरक्षण पर सदन में मचा घमासान, अब AIMIM नेता बोले- जब महिला उत्पीड़न देश से समाप्त...
महिला आरक्षण पर सदन में मचा घमासान, अब AIMIM नेता बोले- जब महिला उत्पीड़न देश से समाप्त...
Advertisement

वीडियोज

नासिक के कॉर्पोरेट 'किले' के शैतान !
युद्ध नहीं रुका तो मचेगी तबाही? एक्सपर्ट की चेतावनी
Sandeep Chaudhary: युद्ध नहीं रुका तो मचेगी तबाही? एक्सपर्ट की चेतावनी | Iran US Conflict | Trump
US Iran Ceasefire : Trump के तेवर नरम पड़ने के पीछे क्या है बड़ी वजह? | Strait Of Hormuz | China
Chitra Tripathi : Iran-US...सीजफायर बढ़ने से किसे फायदा?| Hormuz Clash | Netanyahu | Trump | China
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Womens Reservation Bill: मुस्लिम महिलाओं को लेकर संसद में अखिलेश यादव से क्यों भिड़े अमित शाह ? 'हमें आपत्ति नहीं, आप सारी...'
मुस्लिम महिलाओं को लेकर संसद में अखिलेश यादव से क्यों भिड़े अमित शाह ? 'हमें आपत्ति नहीं, आप सारी...'
बिहार
डिप्टी CM क्यों नहीं बने निशांत? सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार के बेटे ने कहा- 'पिताजी के…'
डिप्टी CM क्यों नहीं बने निशांत? सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार के बेटे ने कहा- 'पिताजी के…'
इंडिया
Women’s Reservation Bill: लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े तीनों बिल पेश, क्या हैं ये, इससे देश में क्या बदल जाएगा, जानें
Women’s Reservation Bill: लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े तीनों बिल पेश, क्या हैं ये, इससे देश में क्या बदल जाएगा, जानें
बॉलीवुड
Raghav Chadha और Parineeti Chopra में कौन है ज्यादा अमीर? जानिए कपल की टोटल नेटवर्थ
राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा में कौन है ज्यादा अमीर? जानिए कपल की टोटल नेटवर्थ
क्रिकेट
अगर आयरलैंड दौरे पर हुआ वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू तो किसका कटेगा पत्ता, सूर्यकुमार होंगे बाहर?
अगर आयरलैंड दौरे पर हुआ वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू तो किसका कटेगा पत्ता, सूर्यकुमार होंगे बाहर?
विश्व
रूस-ईरान से तेल नहीं खरीद पाएगा भारत, डेडलाइन खत्म, ट्रंप के करीबी बेसेंट ने कहा- 'अब और नहीं...'
रूस-ईरान से तेल नहीं खरीद पाएगा भारत, डेडलाइन खत्म, ट्रंप के करीबी बेसेंट ने कहा- 'अब और नहीं...'
शिक्षा
CBSE 10th Second Board Exams 2026: सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का दूसरा विंडो आज से खुला, जानिए इसके नियम, डेट और फीस
सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का दूसरा विंडो आज से खुला, जानिए इसके नियम, डेट और फीस
ऑटो
EV सेगमेंट में टक्कर: Vinfast, Mahindra या Clavis, किसकी परफॉर्मेंस है सबसे दमदार?
EV सेगमेंट में टक्कर: Vinfast, Mahindra या Clavis, किसकी परफॉर्मेंस है सबसे दमदार?
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Embed widget