देहरादून के लिए गर्व की खबर है. इस वर्ष प्रतिष्ठित Skoch Group द्वारा दिया जाने वाला स्कॉच अवार्ड देहरादून के एस.पी. ट्रैफिक लोकजीत सिंह को प्रदान किया जाएगा. यह सम्मान उन्हें 28 मार्च को नई दिल्ली स्थित India Habitat Centre में आयोजित समारोह में दिया जाएगा. स्कॉच ग्रुप हर वर्ष प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सरकारी क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और संस्थानों को सम्मानित करता है, ताकि नवाचार और बेहतर प्रशासनिक कार्यप्रणाली को प्रोत्साहन मिल सके.



इस बार यह सम्मान लोकजीत सिंह को उत्तराखंड की Char Dham Yatra के दौरान उत्कृष्ट ट्रैफिक प्रबंधन और समन्वय के लिए दिया जा रहा है. बीते वर्ष चारधाम यात्रा के दौरान रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे, जिससे यातायात और सुरक्षा व्यवस्था बड़ी चुनौती बन गई थी. ऐसी परिस्थिति में देहरादून पुलिस ने एक एकीकृत कंट्रोल रूम (Integrated Control Room) की स्थापना की, जिसकी जिम्मेदारी एस.पी. ट्रैफिक लोकजीत सिंह को सौंपी गई थी.

रियल-टाइम मॉनिटरिंग की सुनिश्चित

लोकजीत सिंह ने तकनीक और समन्वय का बेहतर उपयोग करते हुए यात्रा मार्गों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित की. सीसीटीवी निगरानी, ड्रोन सर्विलांस, ट्रैफिक डायवर्जन प्लान और डिजिटल संचार प्रणाली के माध्यम से यातायात को सुचारू बनाए रखा गया. इतना ही नहीं, थराली क्षेत्र में आई आपदा के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में भी कंट्रोल रूम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. विभिन्न विभागों के बीच त्वरित संवाद स्थापित कर राहत एवं बचाव कार्य को गति दी गई.

DGP ने उपलब्धि दी बधाई

उनकी इस उपलब्धि पर उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक Deepam Seth ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान न केवल लोकजीत सिंह, बल्कि पूरी दून पुलिस के लिए गर्व का विषय है. उन्होंने कहा कि इस तरह की उपलब्धियां पुलिस बल का मनोबल बढ़ाती हैं और जनता के प्रति बेहतर सेवा के लिए प्रेरित करती हैं.

स्कॉच अवार्ड से सम्मानित होना यह दर्शाता है कि उत्तराखंड पुलिस आधुनिक प्रबंधन और तकनीकी नवाचार के माध्यम से चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर रही है. यह उपलब्धि निश्चित रूप से भविष्य में और बेहतर कार्य के लिए प्रेरणा बनेगी.