उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज, 26 मार्च (बृहस्पतिवार) को नई दिल्ली के दौरे पर रहेंगे. हाल ही में राज्य में हुए कैबिनेट विस्तार और नए मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे के बाद उनका यह दौरा राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है. इस दौरान मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रियों और पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे. हालांकि, अब तक बैठकों का विस्तृत आधिकारिक कार्यक्रम सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन इसे महत्वपूर्ण रणनीतिक दौरा माना जा रहा है.

चार साल पूरे होने पर PM को विकास कार्यों की देंगे जानकारी

सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हो सकती है. बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री का आगामी अप्रैल माह में उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है, ऐसे में इस संभावित यात्रा को लेकर चर्चा होना स्वाभाविक माना जा रहा है. मुख्यमंत्री धामी इस अवसर पर प्रधानमंत्री को राज्य सरकार के चार साल पूरे होने पर किए गए विकास कार्यों और उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी भी दे सकते हैं. इसके साथ ही वे राज्य में चल रही प्रमुख योजनाओं और भविष्य की परियोजनाओं पर भी चर्चा कर सकते हैं.

मुख्यमंत्री धामी का यह दौरा विकास कार्यों को देगा गति

जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री धामी केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को दिए जा रहे सहयोग के लिए प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त करेंगे. इसके अलावा आगामी योजनाओं, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और विशेष रूप से चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की संभावना जताई जा रही है. राज्य में हर साल आयोजित होने वाली यह यात्रा प्रशासनिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होती है, जिसके लिए व्यापक तैयारियों और समन्वय की आवश्यकता होती है.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री का यह दौरा राज्य और केंद्र सरकार के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने, विकास कार्यों को गति देने और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है. यह दौरा आने वाले समय में उत्तराखंड के विकास एजेंडे को नई दिशा देने में भी सहायक हो सकता है.