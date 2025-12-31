उत्तराखंड: वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सख्ती, मुख्य सचिव ने दिए ठोस कार्रवाई के निर्देश

राज्य में बढ़ते वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत छठी राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर शहरों की वायु गुणवत्ता सुधार से जुड़ी प्रगति रिपोर्ट की विस्तृत समीक्षा की गई. मुख्य सचिव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वायु प्रदूषण से निपटना केवल एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सभी संबंधित विभागों को समन्वय के साथ ठोस और समयबद्ध कार्रवाई करनी होगी.

परिवहन, PWD और शहरी विकास की अहम भूमिका

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार तय समय-सीमा में सभी कार्य पूरे करने पर विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं के लिए बजट स्वीकृत हो चुका है, उनमें किसी भी स्तर पर ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी. बैठक में परिवहन, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और शहरी विकास विभाग की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया. वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण, सड़कों की बेहतर स्थिति, धूल नियंत्रण और शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक प्रबंधन को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए.

जन-जागरूकता और वृक्षारोपण पर जोर

मुख्य सचिव ने निर्माण कार्यों के दौरान धूल नियंत्रण के उपायों को सख्ती से लागू कराने, खुले में कूड़ा जलाने पर रोक और औद्योगिक इकाइयों की नियमित निगरानी के निर्देश भी दिए. उन्होंने कहा कि केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे, इसके लिए आमजन की भागीदारी भी जरूरी है. बैठक में जन-जागरूकता अभियानों और बड़े स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम तेज करने पर सहमति बनी. स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थलों पर वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों को लेकर जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए गए. साथ ही शहरों के प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से आम लोगों को रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) की जानकारी देने का निर्णय लिया गया.

मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि वायु गुणवत्ता सुधार के प्रयासों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और प्रगति रिपोर्ट समय-समय पर प्रस्तुत की जाए, ताकि उत्तराखंड को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण वाला राज्य बनाया जा सके.