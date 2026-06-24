केदारनाथ धाम -बद्रीनाथ धाम और CM धामी को बम से उड़ाने की धमकी, कई शहरों में अलर्ट

उत्तराखंड में उस समय हड़कंप मच गया, जब केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के साथ-साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल सामने आया. यह धमकी देहरादून, मसूरी और हरिद्वार से जुड़े अधिकारियों को भेजी गई, जिसके बाद पूरे प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं और बड़े स्तर पर जांच अभियान शुरू कर दिया गया.

जानकारी के अनुसार, संदिग्ध ईमेल में चारधाम यात्रा के प्रमुख धार्मिक स्थलों-केदारनाथ और बद्रीनाथ- को निशाना बनाने की बात कही गई थी. साथ ही मुख्यमंत्री को भी धमकी दी गई, जिससे प्रशासन की चिंता और बढ़ गई. यह ईमेल मिलते ही पुलिस, खुफिया एजेंसियां और बम निरोधक दस्ता तुरंत सक्रिय हो गया.

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प्रशासन चलाया तलाशी अभियान

देहरादून, मसूरी और हरिद्वार समेत कई संवेदनशील स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया. मंदिरों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया. पुलिस ने डॉग स्क्वॉड और बम स्क्वॉड की मदद से हर संदिग्ध स्थान की जांच की, हालांकि शुरुआती जांच में किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री नहीं मिली.

प्रशासन ने बढ़ाई चारोंधाम की सुरक्षा

प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखा है. चारधाम यात्रा के चलते पहले से ही लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है. यात्रा मार्गों, होटल, धर्मशालाओं और पार्किंग स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

इमेल भेजने वाले की पहचान की कोशिश जारी

साइबर टीम भी इस मामले की जांच में जुट गई है और ईमेल भेजने वाले की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. प्राथमिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि यह शरारती तत्वों द्वारा फैलाया गया फर्जी संदेश भी हो सकता है, लेकिन पुलिस किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरत रही है.

अधिकारी बोले- हल्के में नहीं ली जा सकती धमकी

अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पहले भी कई संस्थानों को ईमेल के जरिए बम धमकियां मिल चुकी हैं, जिनमें बाद में कुछ मामलों को अफवाह या फर्जी पाया गया.

सीएम धामी की बढ़ाई गई सुरक्षा

वहीं, मुख्यमंत्री की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और उनके कार्यक्रमों की निगरानी की जा रही है. पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना तुरंत प्रशासन को दें और अफवाहों पर ध्यान न दें. कुल मिलाकर, इस धमकी के बाद उत्तराखंड में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं. हालांकि अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन जांच जारी है और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है.

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