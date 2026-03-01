पिछले 20–25 साल से अजेय सीटों पर बीजेपी की नजर, जीत की हैट्रिक के लिए बनाई नई रणनीति

उत्तराखंड में लगातार 9 साल से सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी अब अगला विधानसभा चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुट गई है. इस बार पार्टी की रणनीति केवल मजबूत गढ़ बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन विधानसभा सीटों पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है, जहां पिछले 20 से 25 सालों में पार्टी जीत दर्ज नहीं कर पाई है. संगठन स्तर पर इन सीटों को 'अभेद्य दुर्ग' मानते हुए इन्हें फतह करने की विस्तृत रणनीति तैयार की गई है.

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि इन सीटों पर पार्टी की कोशिश त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की है. उनका मानना है कि यदि मुकाबला दो की बजाय तीन प्रमुख दलों के बीच होता है तो बीजेपी के लिए जीत की संभावनाएं बढ़ जाती हैं. इसी आधार पर संगठनात्मक और राजनीतिक रणनीति पर काम शुरू कर दिया गया है.

बीजेपी की पिछले चुनाव में हारी 23 सीटों पर विशेष सर्वे और प्लानिंग

संगठन ने पिछले चुनाव में कम अंतर से जीत या हार वाली 23 सीटों को चिह्नित किया है. इन सीटों पर पांच स्तरों पर सर्वे कराए जाएंगे. एक सर्वे पूरा हो चुका है, जबकि दो सर्वे मार्च-अप्रैल में प्रस्तावित हैं. इसके बाद राज्य स्तर पर व्यापक सर्वे कराया जाएगा. जब संभावित प्रत्याशियों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा, तो उन नामों पर अलग से सर्वे कराया जाएगा. इस पूरी प्रक्रिया का मकसद जमीनी फीडबैक के आधार पर मजबूत और जीतने योग्य प्रत्याशी उतारना है.

इन सीटों पर पिछले कई सालों से नहीं जीत पाई बीजेपी

चकराता एक ऐसी सीट है, जहां 2002 से 2022 तक हुए पांचों चुनावों में कांग्रेस के प्रीतम सिंह विधायक रहे हैं. बीजेपी 2017 में मात्र 1,543 वोटों से हार गई थी, लेकिन जीत का आंकड़ा पार नहीं कर सकी. पिरान कलियर (हरिद्वार) में भी परिसीमन के बाद से बीजेपी का खाता नहीं खुल पाया है. 2012, 2017 और 2022 में यहां कांग्रेस के फुरकान अहमद लगातार जीतते आए हैं.

मंगलौर में पिछले 25 साल से बीजेपी जीत का इंतजार कर रही है. यह सीट 2002, 2007 और 2012 में बसपा के पास रही, 2017 में कांग्रेस ने जीती और 2022 में फिर बसपा के खाते में गई. 2024 के उपचुनाव में कांग्रेस ने यहां वापसी की.

हल्द्वानी में भी बीजेपी पिछले 20 साल से कर रही संघर्ष

यमुनोत्री (उत्तरकाशी) में बीजेपी को केवल 2017 में जीत मिली थी. बाकी चुनावों में कभी यूकेडी, कभी कांग्रेस और 2022 में निर्दलीय उम्मीदवार ने बाजी मारी. धारचूला कुमाऊं की वह सीट है, जहां बीजेपी आज तक मुख्य चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर पाई. 2012, 2017 और 2022 में कांग्रेस के हरीश धामी लगातार विधायक रहे हैं.

भगवानपुर (हरिद्वार) में बीजेपी को 2002 के बाद जीत नहीं मिली. 2007 और 2012 में बसपा, जबकि 2017 और 2022 में कांग्रेस ने यहां कब्जा जमाया. हल्द्वानी में भी पार्टी 20 साल से संघर्ष कर रही है. 2007 में बीजेपी के बंशीधर भगत जीते थे, लेकिन 2012, 2017 और 2022 में कांग्रेस ने यहां वापसी की. वर्तमान में यहां से कांग्रेस के सुमित हृदयेश विधायक हैं.

इन सीटों पर त्रिकोणीय स्थिति बनाकर ही उनके पक्ष में आएंगे परिणाम

प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के अनुसार, पार्टी का जोर स्थानीय सामाजिक समीकरणों को साधने, बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने और विपक्षी मतों के विभाजन की रणनीति पर है. बीजेपी मानती है कि यदि इन सीटों पर सीधा मुकाबला न होकर त्रिकोणीय स्थिति बनती है तो उसके पक्ष में परिणाम आ सकते हैं.

स्पष्ट है कि बीजेपी अब केवल परंपरागत मजबूत सीटों पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि लंबे समय से हाथ से फिसलती आ रही सीटों पर भी निर्णायक लड़ाई लड़ने की तैयारी में है. आने वाले महीनों में सर्वे, प्रत्याशी चयन और स्थानीय रणनीति यह तय करेगी कि बीजेपी इन “अभेद्य दुर्गों” को भेद पाती है या नहीं.