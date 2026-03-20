उत्तराखंड: धामी कैबिनेट में मदन कौशिक की वापसी, हरिद्वार के कद्दावर नेता चौथी बार बने मंत्री

मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल विस्तार में हरिद्वार के वरिष्ठ नेता को एक बार फिर कैबिनेट मंत्री बनाया गया है. इसके साथ ही मदन कौशिक चौथी बार प्रदेश सरकार में मंत्री बने हैं, जो उनके लंबे राजनीतिक अनुभव और मजबूत जनाधार को दर्शाता है.

शुक्रवार को लोकभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. मदन कौशिक उत्तराखंड की राजनीति में एक मजबूत और प्रभावशाली चेहरा माने जाते हैं. खास बात यह है कि उन्होंने वर्ष 2002 से लेकर अब तक हुए सभी विधानसभा चुनाव जीते हैं, जो उनकी लगातार लोकप्रियता का प्रमाण है.

मदन कौशिक का राजनीतिक सफर काफी समृद्ध रहा है. वे के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और संगठन में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है. इससे पहले वे , और की सरकारों में भी कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. त्रिवेंद्र सरकार में उन्होंने सरकार के प्रवक्ता के रूप में भी अहम भूमिका निभाई थी. हरिद्वार जिले में उनका राजनीतिक प्रभाव काफी मजबूत माना जाता है, और उन्हें वहां का कद्दावर नेता कहा जाता है. उनकी वापसी को संगठन और सरकार दोनों के लिए अहम माना जा रहा है.

धामी मंत्रिमंडल के इस विस्तार में क्षेत्रीय संतुलन पर विशेष ध्यान दिया गया है. पहली बार हरिद्वार जिले को दो कैबिनेट मंत्री मिलने से क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को मजबूती मिली है. वर्तमान कैबिनेट में गढ़वाल मंडल से आठ और कुमाऊं मंडल से चार मंत्री शामिल हैं. इस विस्तार में जहां तीन नए चेहरों को पहली बार मौका दिया गया है, वहीं दो अनुभवी नेताओं को दोबारा शामिल कर सरकार ने अनुभव और नए नेतृत्व के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है. राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, मदन कौशिक की वापसी सरकार को और अधिक मजबूती प्रदान करेगी.

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