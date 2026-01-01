नए साल के स्वागत को लेकर उत्तराखंड में जश्न का माहौल है. बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ी जिलों और पर्यटन स्थलों पर पहुंच चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें उस नज़ारे का इंतजार है, जिसके लिए देवभूमि खास तौर पर जानी जाती है. आमतौर पर दिसंबर के अंत तक बर्फ से ढकी नजर आने वाली पहाड़ी चोटियां अभी सूनी दिख रही हैं. औली, मसूरी, धनोल्टी, मुनस्यारी जैसे पर्यटन स्थलों पर पर्यटक बर्फबारी की आस लगाए हुए हैं.

मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार, इस बार अक्तूबर से 30 दिसंबर तक राज्य में सामान्य से लगभग 24 प्रतिशत कम बारिश रिकॉर्ड की गई है. यही कारण है कि अब तक राज्य के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी नहीं हो सकी. हर साल नए साल के दौरान उत्तराखंड में बर्फबारी पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र होती है, लेकिन इस बार मौसम ने अब तक निराश किया है.

अगले कुछ दिनों में बारिश की संभावना

हालांकि, नए साल पर मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई है. मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से बहुत हल्की बारिश हो सकती है. इसके साथ ही 3000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है.

इन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी

मौसम विभाग के मुताबिक, दो जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता हल्की रहेगी, लेकिन उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है. इन जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं. वहीं ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, चंपावत और पौड़ी के मैदानी इलाकों में कहीं-कहीं घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.

मौसम में इस बदलाव का असर तापमान पर भी देखने को मिलेगा. अगले दो दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है. ऐसे में ठंड और बढ़ेगी.

पर्यटकों और स्थानीय लोगों को मौसम विभाग की ओर से सावधानी बरतने और मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है. नए साल पर अगर बर्फबारी होती है, तो यह उत्तराखंड के पर्यटन के लिए राहत की खबर होगी.