नवरात्र के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल विस्तार में रुद्रप्रयाग से विधायक भरत सिंह चौधरी को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया. राज्यपाल द्वारा आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में भरत चौधरी ने संस्कृत भाषा में पद एवं गोपनीयता की शपथ लेकर विशेष पहचान बनाई.

भरत सिंह चौधरी का राजनीतिक सफर जमीनी स्तर से शुरू हुआ है, जो उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाता है. मूल रूप से रुद्रप्रयाग जिले के मवाना घोलतीर क्षेत्र के निवासी चौधरी ने अपनी राजनीति की शुरुआत ग्राम पंचायत मवाना के प्रधान पद से की थी. इसके बाद उन्होंने लगातार जनसेवा के जरिए अपनी पहचान मजबूत की और क्षेत्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई.

राजनीतिक जीवन के दौरान उन्होंने कई बार विधानसभा चुनावों में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन सफलता उन्हें तब मिली जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा. वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने पहली बार रुद्रप्रयाग सीट से जीत हासिल कर विधानसभा में प्रवेश किया. इसके बाद वर्ष 2022 के चुनाव में भी जनता ने उन पर भरोसा जताते हुए दूसरी बार विधायक चुना.

भरत सिंह चौधरी की छवि मिलनसार और जमीनी नेता की रही

अब पहली बार उन्हें कैबिनेट मंत्री बनने का अवसर मिला है, जो उनके लंबे राजनीतिक संघर्ष और जनसेवा का परिणाम माना जा रहा है. स्थानीय स्तर पर उनकी छवि एक सरल, मिलनसार और जमीनी नेता की रही है, जो आम जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं. धामी मंत्रिमंडल के इस विस्तार में क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधने का भी प्रयास किया गया है. सरकार ने मैदान और पहाड़ दोनों क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने की रणनीति अपनाई है. खास बात यह रही कि पहली बार हरिद्वार जिले को दो कैबिनेट मंत्री मिले हैं.

तीन विधायक पहली बार कैबिनेट मंत्री बने

वर्तमान मंत्रिमंडल में गढ़वाल मंडल से आठ और कुमाऊं मंडल से चार मंत्री शामिल हैं. इनमें तीन विधायक पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं, जबकि दो अनुभवी नेताओं को दोबारा मौका दिया गया है. इस संतुलन के जरिए सरकार ने अनुभव और नए चेहरों का प्रभावी मिश्रण प्रस्तुत किया है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भरत चौधरी जैसे जमीनी नेता को मंत्रिमंडल में शामिल करना सरकार की जनआधार को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है.