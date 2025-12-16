उत्तराखंड में नारंगी की बंपर पैदावार, काश्तकार फिर क्यों परेशान? सामने आई ये वजह

देवभूमि उत्तराखंड में इस बार माल्टा, संतरा, पहाड़ी नारंगी, नींबू और गलगल की फसल काफी अच्छी हुई है. खासतौर पर माल्टा के लिए इस वर्ष हुई पर्याप्त बारिश ने उत्पादन को बेहतर बना दिया है. पहाड़ों के सीढ़ीनुमा खेतों और घरों के आंगन में लगे माल्टे के पेड़ फल से लकदक नजर आ रहे हैं. दूर-दूर तक पीले और नारंगी रंग से ढके पेड़ गांवों की सुंदरता बढ़ा रहे हैं. ग्रामीण अपने रिश्तेदारों और मेहमानों को माल्टा भेंट कर रहे हैं, वहीं जिन किसानों के पास अधिक उत्पादन है, वे इसे बेचने की तैयारी में हैं.

पहाड़ों में संतरे को आमतौर पर माल्टा या नारंगी कहा जाता है. जैविक तरीके से उगाया गया पहाड़ी माल्टा स्वाद और पोषण से भरपूर होता है. सर्दियों में लोग इसका जूस, खटाई और अन्य तरीकों से उपयोग करते हैं. गढ़वाल के लगभग हर घर में दो-तीन या उससे अधिक माल्टे के पेड़ मिल जाते हैं. विटामिन-सी से भरपूर यह फल स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है.

करीब 910 मीट्रिक टन माल्टा हुआ है उत्पादन

रुद्रप्रयाग जनपद के अगस्त्यमुनि विकासखंड, केदारघाटी और जखोली विकासखंड के कई गांवों में इस वर्ष माल्टे का उत्पादन काफी अधिक हुआ है. आंकड़ों के अनुसार, जनपद में करीब 910 मीट्रिक टन माल्टा उत्पादन हुआ है. इसके बावजूद सरकारी उदासीनता के कारण काश्तकारों को सही समय पर उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है. परिणामस्वरूप कई स्थानों पर माल्टा या तो पक्षियों द्वारा खा लिया जाता है या फिर पेड़ों पर ही सड़ने लगता है.

सरकार द्वारा हर वर्ष की तरह इस बार भी माल्टे को तीन श्रेणियों—ए, बी और सी—में बांटा गया है, लेकिन ए और बी श्रेणी के माल्टे का समर्थन मूल्य स्पष्ट नहीं किया गया है. स्थिति यह है कि जब उद्यान विभाग के अधिकारियों से इस बारे में पूछा गया, तो उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं थी. केवल सी श्रेणी के माल्टे का मूल्य 10 रुपये प्रति किलो घोषित किया गया है, जो काश्तकारों के लिए बेहद कम है.

औने-पौने दामों में कच्चा माल्टा बेचने को हैं विवश

इसके अलावा, तीनों विकास खंडों में बनाए गए विपणन केंद्र किसानों की पहुंच से काफी दूर हैं. यहां तक माल्टा पहुंचने में ढुलाई का खर्च ही दोगुना पड़ जाता है, जिससे किसान इन केंद्रों तक माल नहीं ले जा पाते. मजबूरी में काश्तकार नजीबाबाद जैसे मैदानी क्षेत्रों से आए बिचौलियों को औने-पौने दामों में कच्चा माल्टा बेचने को विवश हैं.

किसान गुजर रहे हैं मायूसी के दौर से

स्थानीय लोगों का कहना है कि हर वर्ष सरकार समर्थन मूल्य और विपणन व्यवस्था में देरी करती है, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है. यदि समय पर समर्थन मूल्य घोषित किया जाए और नजदीक विपणन केंद्र खोले जाएं, तो काश्तकारों को उनकी मेहनत का उचित लाभ मिल सकता है. फिलहाल, बंपर पैदावार के बावजूद माल्टा उत्पादक किसान मायूसी के दौर से गुजर रहे हैं.