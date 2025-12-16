हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में नारंगी की बंपर पैदावार, काश्तकार फिर क्यों परेशान? सामने आई ये वजह

उत्तराखंड में नारंगी की बंपर पैदावार, काश्तकार फिर क्यों परेशान? सामने आई ये वजह

Uttarakhand Malta: उत्तराखंड में इस साल माल्टा, संतरा, नींबू की अच्छी फसल हुई है, खासकर माल्टा का उत्पादन बेहतर रहा है. रुद्रप्रयाग में लगभग 910 मीट्रिक टन माल्टा हुआ है.

By : दानिश खान | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 16 Dec 2025 08:12 PM (IST)
Preferred Sources

देवभूमि उत्तराखंड में इस बार माल्टा, संतरा, पहाड़ी नारंगी, नींबू और गलगल की फसल काफी अच्छी हुई है. खासतौर पर माल्टा के लिए इस वर्ष हुई पर्याप्त बारिश ने उत्पादन को बेहतर बना दिया है. पहाड़ों के सीढ़ीनुमा खेतों और घरों के आंगन में लगे माल्टे के पेड़ फल से लकदक नजर आ रहे हैं. दूर-दूर तक पीले और नारंगी रंग से ढके पेड़ गांवों की सुंदरता बढ़ा रहे हैं. ग्रामीण अपने रिश्तेदारों और मेहमानों को माल्टा भेंट कर रहे हैं, वहीं जिन किसानों के पास अधिक उत्पादन है, वे इसे बेचने की तैयारी में हैं.

पहाड़ों में संतरे को आमतौर पर माल्टा या नारंगी कहा जाता है. जैविक तरीके से उगाया गया पहाड़ी माल्टा स्वाद और पोषण से भरपूर होता है. सर्दियों में लोग इसका जूस, खटाई और अन्य तरीकों से उपयोग करते हैं. गढ़वाल के लगभग हर घर में दो-तीन या उससे अधिक माल्टे के पेड़ मिल जाते हैं. विटामिन-सी से भरपूर यह फल स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है.

करीब 910 मीट्रिक टन माल्टा हुआ है उत्पादन

रुद्रप्रयाग जनपद के अगस्त्यमुनि विकासखंड, केदारघाटी और जखोली विकासखंड के कई गांवों में इस वर्ष माल्टे का उत्पादन काफी अधिक हुआ है. आंकड़ों के अनुसार, जनपद में करीब 910 मीट्रिक टन माल्टा उत्पादन हुआ है. इसके बावजूद सरकारी उदासीनता के कारण काश्तकारों को सही समय पर उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है. परिणामस्वरूप कई स्थानों पर माल्टा या तो पक्षियों द्वारा खा लिया जाता है या फिर पेड़ों पर ही सड़ने लगता है.

सरकार द्वारा हर वर्ष की तरह इस बार भी माल्टे को तीन श्रेणियोंए, बी और सीमें बांटा गया है, लेकिन ए और बी श्रेणी के माल्टे का समर्थन मूल्य स्पष्ट नहीं किया गया है. स्थिति यह है कि जब उद्यान विभाग के अधिकारियों से इस बारे में पूछा गया, तो उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं थी. केवल सी श्रेणी के माल्टे का मूल्य 10 रुपये प्रति किलो घोषित किया गया है, जो काश्तकारों के लिए बेहद कम है.

औने-पौने दामों में कच्चा माल्टा बेचने को हैं विवश

इसके अलावा, तीनों विकास खंडों में बनाए गए विपणन केंद्र किसानों की पहुंच से काफी दूर हैं. यहां तक माल्टा पहुंचने में ढुलाई का खर्च ही दोगुना पड़ जाता है, जिससे किसान इन केंद्रों तक माल नहीं ले जा पाते. मजबूरी में काश्तकार नजीबाबाद जैसे मैदानी क्षेत्रों से आए बिचौलियों को औने-पौने दामों में कच्चा माल्टा बेचने को विवश हैं.

किसान गुजर रहे हैं मायूसी के दौर से

स्थानीय लोगों का कहना है कि हर वर्ष सरकार समर्थन मूल्य और विपणन व्यवस्था में देरी करती है, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है. यदि समय पर समर्थन मूल्य घोषित किया जाए और नजदीक विपणन केंद्र खोले जाएं, तो काश्तकारों को उनकी मेहनत का उचित लाभ मिल सकता है. फिलहाल, बंपर पैदावार के बावजूद माल्टा उत्पादक किसान मायूसी के दौर से गुजर रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 16 Dec 2025 08:08 PM (IST)
Tags :
Malta Utrakhand NEws
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अगर चीन और पाकिस्तान ने समंदर में दिखाई चालाकी तो खोज-खोज पनडुब्बियों को तहस-नहस कर देगा 'रोमियो', जानें कितना खतरनाक?
अगर चीन-PAK ने समंदर में दिखाई चालाकी तो पनडुब्बियों को तहस-नहस कर देगा 'रोमियो', कितना खतरनाक?
दिल्ली NCR
'मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं', प्रदूषण का जिक्र कर बोले पर्यावरण मंत्री सिरसा
'मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं', प्रदूषण का जिक्र कर बोले पर्यावरण मंत्री सिरसा
क्रिकेट
बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान IPL ऑक्शन में मालामाल, 9.20 करोड़ रुपये में बिके; टिम सीफर्ट को भी मिला खरीदार
बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान IPL ऑक्शन में मालामाल, 9.20 करोड़ रुपये में बिके; टिम सीफर्ट को भी मिला खरीदार
इंडिया
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Politics: मुस्लिम लड़की चेहरे से हिजाब हटाने पर घिरे Nitish Kumar | JDU | NDA | ABP News
New Mgnrega Bill: 'राम जी' Vs गांधी...बिल पर पक्ष-विपक्ष क्यों आमने-सामने? | VB-G RAM G | BJP
हटेगा 'बापू' का नाम..संसद में शुरू हुआ नया संग्राम?
IPO Alert: KSH International IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
India में Crypto Invest: छोटे शहरों और युवा पीढ़ी का बढ़ता रुझान| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अगर चीन और पाकिस्तान ने समंदर में दिखाई चालाकी तो खोज-खोज पनडुब्बियों को तहस-नहस कर देगा 'रोमियो', जानें कितना खतरनाक?
अगर चीन-PAK ने समंदर में दिखाई चालाकी तो पनडुब्बियों को तहस-नहस कर देगा 'रोमियो', कितना खतरनाक?
दिल्ली NCR
'मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं', प्रदूषण का जिक्र कर बोले पर्यावरण मंत्री सिरसा
'मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं', प्रदूषण का जिक्र कर बोले पर्यावरण मंत्री सिरसा
क्रिकेट
बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान IPL ऑक्शन में मालामाल, 9.20 करोड़ रुपये में बिके; टिम सीफर्ट को भी मिला खरीदार
बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान IPL ऑक्शन में मालामाल, 9.20 करोड़ रुपये में बिके; टिम सीफर्ट को भी मिला खरीदार
इंडिया
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
ओटीटी
Aashram Season 4 कंफर्म, बॉबी देओल की सुपरहिट सीरीज की शूटिंग डिटेल्स भी आई सामने
'आश्रम S4' कंफर्म, बॉबी देओल की सुपरहिट सीरीज की शूटिंग डिटेल्स भी आई सामने
फूड
Small Guava Benefits: छोटा अमरूद क्यों होता है ज्यादा फायदेमंद, बड़े अमरूद से कैसे है बेहतर?
छोटा अमरूद क्यों होता है ज्यादा फायदेमंद, बड़े अमरूद से कैसे है बेहतर?
ट्रेंडिंग
Video: क्या सच में गिरी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी? वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई जान हैरान रह जाएंगे आप
क्या सच में गिरी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी? वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई जान हैरान रह जाएंगे आप
यूटिलिटी
गूगल पर गलती से भी ये चीजें न कर लेना सर्च, घर से उठा ले जाएगी पुलिस
गूगल पर गलती से भी ये चीजें न कर लेना सर्च, घर से उठा ले जाएगी पुलिस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Embed widget