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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमदरसों में अब शुक्रवार को नहीं रहेगी छुट्टी, बीजेपी सरकार ने लिया फैसला

मदरसों में अब शुक्रवार को नहीं रहेगी छुट्टी, बीजेपी सरकार ने लिया फैसला

उत्तराखंड में मदरसों के संचालन को लेकर धामी सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए अब शुक्रवार की जगह रविवार को साप्ताहिक अवकाश रखने का आदेश दिया है. सरकार के अनुसार अब मदरसों को स्कूल का दर्जा दिया जा रहा है.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 21 Oct 2026 05:06 PM (IST)
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उत्तराखंड में मदरसों के संचालन को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है. धामी सरकार ने मदरसों को शिक्षा विभाग के नियमों के दायरे में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसी क्रम में स्कूल के रूप में मान्यता पा चुके मदरसों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अब शुक्रवार की जगह रविवार को साप्ताहिक अवकाश रखें.

सरकार के अनुसार जब मदरसों को स्कूल का दर्जा दिया जा रहा है तो उन्हें भी अन्य स्कूलों की तरह शिक्षा विभाग की व्यवस्था और नियमों के अनुरूप चलना होगा. मान्यता मिलने के बाद कोई संस्थान अपनी सुविधा से अलग नियम तय नहीं कर सकता, उसे निर्धारित शैक्षणिक कैलेंडर और विभागीय आदेशों का पालन करना ही होगा.

प्रदेश में पहले मदरसा बोर्ड से 452 मदरसों को थी मान्यता प्राप्त

प्रदेश में पहले मदरसा बोर्ड से 452 मदरसों को मान्यता प्राप्त थे. नई व्यवस्था के तहत स्कूल के रूप में मान्यता के लिए आवेदन करना अनिवार्य किया गया, जिसके बाद अब तक 76 संस्थानों को मान्यता मिल चुकी है. इन संस्थानों ने स्कूल संचालन के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी की हैं. वहीं 114 आवेदन अभी भी लंबित हैं. जिलेवार आंकड़ों के अनुसार देहरादून में 41 में से 6 संस्थानों को मान्यता मिली है. हरिद्वार में 270 में से 44 को , नैनीताल में 18 में से 2 को जबकि ऊधमसिंह नगर में 119 में से 24 मदरसों को मान्यता मिली है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही साफ कर चुके हैं कि सरकार ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहती है, जिसमें सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और सभी संस्थानों में नियमों का समान रूप से पालन हो. उनका कहना है कि सरकार तुष्टिकरण वाली शिक्षा नीति के पक्ष में नहीं है.

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आदेश पर पहले चरण में 250 अवैध मदरसे सील

अल्पसंख्यक विभाग के सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते ने बताया कि सरकार के आदेश पर पहले चरण में 250 अवैध मदरसों को सील किया गया है, ये ऐसे संस्थान थे जो मदरसा बोर्ड से भी पंजीकृत नहीं थे. सचिव के मुताबिक इनमें दूसरे राज्यों से भी बच्चों को लाकर पढ़ाए जाने की जानकारी भी मिली थी.

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 21 Oct 2026 05:06 PM (IST)
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