उत्तराखंड के कोटद्वार में हाथी का कहर, जंगल से लकड़ी लेने गए 70 वर्षीय वृद्ध की दर्दनाक मौत

उत्तराखंड के लैंसडाउन वन प्रभाग के अंतर्गत कोटद्वार रेंज में रविवार को हाथी के हमले में एक वृद्ध की मौत हो गई. यह घटना सुखरो बीट के जंगल की है, जहां लकड़ी लेने गए वृद्ध का अचानक जंगली हाथी से सामना हो गया. हाथी के हमले में मौके पर ही वृद्ध ने दम तोड़ दिया. सूचना मिलने पर वन विभाग और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव बरामद किया. मृतक का पोस्टमार्टम सोमवार को कराया जाएगा.

जानकारी के अनुसार, मूल रूप से कांडाखाल क्षेत्र के निवासी और वर्तमान में शिवपुर में रह रहे बृजमोहन (70 वर्ष), पुत्र पंचम सिंह, रविवार सुबह अपने पड़ोसी हेमेंद्र सिंह के साथ सुखरो बीट के कक्ष संख्या-2 में लकड़ी लेने जंगल गए थे. इसी दौरान जंगल के भीतर अचानक उनका आमना-सामना एक हाथी से हो गया. हाथी को देखकर दोनों घबरा गए और जान बचाने के लिए भागने लगे.

इस अफरातफरी में हेमेंद्र सिंह किसी तरह जान बचाकर जंगल से बाहर निकल आए और सीधे अपने घर पहुंच गए, लेकिन बृजमोहन उनसे बिछड़ गए. काफी समय बीतने के बाद भी जब बृजमोहन घर नहीं पहुंचे तो हेमेंद्र ने उनके परिजनों को घटना की जानकारी दी. इसके बाद परिजनों ने वन विभाग को सूचित किया.

कक्ष संख्या-2 में बृजमोहन का शव बरामद हुआ

इस सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने जंगल में सघन तलाश अभियान शुरू किया. काफी खोजबीन के बाद सुखरो बीट के कक्ष संख्या-2 में बृजमोहन का शव बरामद हुआ. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि हाथी ने उन्हें पटक-पटक कर मार डाला था. घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है, वहीं ग्रामीणों ने जंगल में हाथियों की बढ़ती आवाजाही पर चिंता जताई है.

मृतक के परिजनों को मिलेगा मुआवजा

कोटद्वार रेंज के रेंजर विपिन चंद्र जोशी ने बताया कि मृतक के परिजनों को वन विभाग की ओर से नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि परिजनों को तत्काल राहत के रूप में तीन लाख रुपये की अग्रिम मुआवजा राशि दी जाएगी, जबकि शेष सात लाख रुपये की मुआवजा राशि पोस्टमार्टम और आवश्यक औपचारिकताओं के बाद प्रदान की जाएगी. वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे जंगल के भीतर अकेले या बिना सूचना के न जाएं और हाथियों की गतिविधि की जानकारी मिलने पर तुरंत विभाग को सूचित करें.