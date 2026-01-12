हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड: किसान आत्महत्या मामले में एसएसपी का एक्शन, थानाध्यक्ष और दारोगा निलंबित

उत्तराखंड: किसान आत्महत्या मामले में एसएसपी का एक्शन, थानाध्यक्ष और दारोगा निलंबित

Uttarakhand News: किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) मणिकांत मिश्रा ने सख्त कदम उठाते हुए थानाध्यक्ष कुंदन रौतेला और दरोगा प्रकाश बिष्ट को निलंबित कर दिया है.

By : दानिश खान | Updated at : 12 Jan 2026 04:16 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड के काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले में पुलिस की गंभीर लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) मणिकांत मिश्रा ने सख्त कदम उठाए हैं. मामले की प्रारंभिक जांच में उदासीनता और कर्तव्य में चूक पाए जाने पर आईटीआई थानाध्यक्ष कुंदन रौतेला और दरोगा प्रकाश बिष्ट को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. इसके साथ ही पैगा चौकी के सभी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर भी किया गया है.

पुलिस द्वारा कार्रवाई ना होने पर पीड़ित ने की आत्महत्या

एसएसपी के आदेश पर की गई आंतरिक जांच में यह निष्कर्ष निकला कि सुखवंत सिंह की शिकायतों और आरोपों को समय रहते गंभीरता से नहीं लिया गया. वहीं पुलिस स्तर पर भी आवश्यक कार्रवाई न होने के कारण पीड़ित मानसिक दबाव में रहा, जो अंततः इस दुखद घटना का कारण बना. इसे पुलिस विभाग की घोर लापरवाही और संवेदनहीनता माना गया है.

प्रकरण में पैगा चौकी इंचार्ज जितेंद्र कुमार, एएसआई सोमवीर सिंह, सहित सिपाही दिनेश तिवारी, भूपेंद्र सिंह, शेखर बनकोटी, सुरेश चंद्र, योगेश चौधरी, राजेंद्र गिरी, दीपक प्रसाद और संजय कुमार को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है. सभी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं.

आत्महत्या से पहले पीड़ित का वीडियो वायरल

गौरतलब है कि बीते रविवार को किसान सुखवंत सिंह ने गौलापार स्थित एक होटल में तमंचे से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी. आत्महत्या से पहले उसने एक वीडियो वायरल किया था, जिसमें उसने भूमाफिया पर अपनी जमीन से जुड़ी रकम हड़पने और मानसिक उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया था. वीडियो सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ गया और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठने लगे.

एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी. वहीं, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए निष्पक्ष जांच का भरोसा भी दिलाया गया है.

और पढ़ें
Published at : 12 Jan 2026 04:16 PM (IST)
Tags :
Uttarakhand Police UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ऑस्ट्रेलिया ने भारत समेत इन देशों को दिया बड़ा झटका, 'हाई रिस्क' वाली कैटेगरी में डाला; जानें क्या होगा असर?
ऑस्ट्रेलिया ने भारत समेत इन देशों को दिया बड़ा झटका, 'हाई रिस्क' वाली कैटेगरी में डाला; जानें क्या होगा असर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: किसान आत्महत्या मामले में एसएसपी का एक्शन, थानाध्यक्ष और दरोगा निलंबित
उत्तराखंड: किसान आत्महत्या मामले में एसएसपी का एक्शन, थानाध्यक्ष और दरोगा निलंबित
इंडिया
टैरिफ पर तनातनी के बीच डोनाल्ड ट्रंप आएंगे भारत? अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने किया खुलासा
टैरिफ पर तनातनी के बीच डोनाल्ड ट्रंप आएंगे भारत? अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने किया खुलासा
क्रिकेट
दुनिया के किस क्रिकेटर के पास है सबसे महंगा मोबाइल फोन, कीमत जान सिर पकड़ लेंगे आप
दुनिया के किस क्रिकेटर के पास है सबसे महंगा मोबाइल फोन, कीमत जान सिर पकड़ लेंगे आप
Advertisement

वीडियोज

Delhi Weather Alert: तैयार हो जाओ! दिल्ली में अगले 3 दिन होंगे सबसे खतरनाक, IMD ने डराया |ABPLIVE
Trump Threatens Iran: Iran में विरोधी प्रदर्शन ने पकड़ा खतरनाक रूप, झुका देगा ये मास्टरप्लान....
Mahindra XUV 7XO Launch : ChatGPT, Dolby Vision और 75 सेफ्टी फीचर्स के साथ आई सबसे एडवांस SUV
संभल में अतिक्रमण पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी, फिर गरजा बुलडोजर | UP News | Breaking News
Shimla में बेकाबू ट्रक ने कुचली कई गाड़िया, इलाके में मचा हड़कंप | Road Accident | Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ऑस्ट्रेलिया ने भारत समेत इन देशों को दिया बड़ा झटका, 'हाई रिस्क' वाली कैटेगरी में डाला; जानें क्या होगा असर?
ऑस्ट्रेलिया ने भारत समेत इन देशों को दिया बड़ा झटका, 'हाई रिस्क' वाली कैटेगरी में डाला; जानें क्या होगा असर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: किसान आत्महत्या मामले में एसएसपी का एक्शन, थानाध्यक्ष और दरोगा निलंबित
उत्तराखंड: किसान आत्महत्या मामले में एसएसपी का एक्शन, थानाध्यक्ष और दरोगा निलंबित
इंडिया
टैरिफ पर तनातनी के बीच डोनाल्ड ट्रंप आएंगे भारत? अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने किया खुलासा
टैरिफ पर तनातनी के बीच डोनाल्ड ट्रंप आएंगे भारत? अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने किया खुलासा
क्रिकेट
दुनिया के किस क्रिकेटर के पास है सबसे महंगा मोबाइल फोन, कीमत जान सिर पकड़ लेंगे आप
दुनिया के किस क्रिकेटर के पास है सबसे महंगा मोबाइल फोन, कीमत जान सिर पकड़ लेंगे आप
ओटीटी
Taskaree OTT Release: इमरान हाशमी की 'तस्करी' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'तस्करी' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
इंडिया
आखिर अंतरिक्ष में कैसे खो गया ISRO का PSLV-C62? अन्वेषा समेत 16 सैटेलाइट के साथ हुआ था लॉन्च
आखिर अंतरिक्ष में कैसे खो गया ISRO का PSLV-C62? अन्वेषा समेत 16 सैटेलाइट के साथ हुआ था लॉन्च
हेल्थ
Blood Pressure: क्या बार-बार ब्लड प्रेशर चेक करने से जल्दी बीमार पड़ते हैं आप, जान लें क्या कहते हैं डॉक्टर?
क्या बार-बार ब्लड प्रेशर चेक करने से जल्दी बीमार पड़ते हैं आप, जान लें क्या कहते हैं डॉक्टर?
ट्रेंडिंग
Video: सांसद राघव चड्ढा बने डिलीवरी बॉय, घर घर जाकर बांटे पार्सल- वीडियो वायरल
सांसद राघव चड्ढा बने डिलीवरी बॉय, घर घर जाकर बांटे पार्सल- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget