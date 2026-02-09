उत्तराखंड के कलियर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने अपनी पत्नी और उसके मायके पक्ष पर शादी से पहले एचआईवी बीमारी की जानकारी छिपाकर विवाह कराने, बाद में अवैध धन की मांग करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं. पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर पत्नी समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कलियर थाना क्षेत्र के ग्राम जसवावाला निवासी सचिन कुमार सैनी ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उसकी शादी 15 फरवरी 2023 को सोनल सैनी निवासी ग्राम चमनपुरा, थाना गंगोह, जिला सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) के साथ हुई थी. शादी के कुछ समय बाद ही उसकी पत्नी की तबीयत लगातार खराब रहने लगी, जिससे परिवार चिंतित हो गया.

पीड़ित के अनुसार, पत्नी का कई जगह इलाज कराया गया, लेकिन स्वास्थ्य में कोई खास सुधार नहीं हुआ. इसके बाद उसे इलाज के लिए देहरादून के महंत इंद्रेश अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के दौरान पत्नी के एचआईवी पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई. चिकित्सकों ने बताया कि संक्रमण तीसरे स्तर पर है, जो कई वर्षों में विकसित होता है. युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी के माता-पिता और अन्य परिजनों को इस बीमारी की जानकारी पहले से थी, इसके बावजूद उन्होंने यह तथ्य छिपाकर धोखे से शादी कराई.

जान से मारने की धमकियों का आरोप

सचिन कुमार सैनी ने यह भी आरोप लगाया कि बीमारी का खुलासा होने के बाद पत्नी के मायके पक्ष द्वारा उससे और उसके परिवार से अवैध रूप से धन की मांग की जा रही है. मांग पूरी न होने पर उसे जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं. पीड़ित का कहना है कि वह स्वयं एचआईवी निगेटिव है और इस पूरे घटनाक्रम के बाद वह तथा उसका परिवार भय और मानसिक तनाव में जीवन यापन कर रहा है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

पीड़ित ने मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. इस संबंध में थानाध्यक्ष रविन्द्र कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर सोनल सैनी, सुशील सैनी, सूचित सैनी, मिथलेश सैनी, सोनू और मांगेराम निवासी ग्राम चमनपुरा, थाना गंगोह, जिला सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.