उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है. वन्यजीवों की सुरक्षा और प्राकृतिक वातावरण को संरक्षित रखने के उद्देश्य से पार्क प्रशासन अब पर्यटकों के मोबाइल फोन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है. इस प्रस्तावित व्यवस्था को फरवरी के पहले सप्ताह से लागू किया जा सकता है.

मेन गेट पर ही जमा कर लिए जाएंगे पर्यटकों के मोबाइल फोन

पार्क प्रशासन द्वारा तैयार किए जा रहे नए नियमों के अनुसार, सफारी या रात्रि विश्राम के लिए पार्क में प्रवेश करने वाले पर्यटकों को अपने मोबाइल फोन प्रवेश द्वार पर ही जमा कराने होंगे. इसके लिए पार्क के सभी गेटों पर विशेष सुरक्षा बॉक्स लगाए जाएंगे, जिनकी चाबी प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगी. पर्यटकों को सफारी या पार्क में ठहराव समाप्त होने के बाद ही उनके मोबाइल फोन वापस किए जाएंगे.

पार्क प्रशासन का कहना है कि मोबाइल फोन के अत्यधिक उपयोग से वन्यजीवों की सुरक्षा पर खतरा बढ़ता जा रहा है. कई बार पर्यटक बाघ और अन्य वन्यजीवों के बेहद नजदीक जाकर फोटो और वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे जानवरों के आक्रामक होने की आशंका रहती है.

इसके अलावा बाघ या अन्य दुर्लभ वन्यजीवों की मौजूदगी की जानकारी मोबाइल फोन के माध्यम से तेजी से फैल जाती है, जिसके कारण एक ही स्थान पर कई वाहन और पर्यटक इकट्ठा हो जाते हैं. इससे न केवल वन्यजीवों का प्राकृतिक व्यवहार प्रभावित होता है, बल्कि पर्यटकों की जान को भी खतरा पैदा हो जाता है.

फरवरी के पहले हफ्ते से नियम हो सकते हैं लागू

इस संबंध में पार्क वार्डन अमित ग्वासीकोटी ने बताया कि यह कदम सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुपालन और वन्यजीव संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है. पार्क के भीतर मोबाइल फोन के कारण बार-बार वन्यजीवों के साथ छेड़छाड़ और नियमों के उल्लंघन की घटनाएं सामने आ रही हैं. मोबाइल प्रतिबंध से वन्यजीवों को सुरक्षित वातावरण मिलेगा और पर्यटक भी सुरक्षित रहेंगे.

फिलहाल मोबाइल प्रतिबंध को फरवरी के प्रथम सप्ताह से लागू करने को लेकर अंतिम मंथन चल रहा है. जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया जाएगा. अब देखना होगा कि यह नियम कब तक औपचारिक रूप से लागू होता है और पर्यटक इस फैसले को किस तरह स्वीकार करते हैं.