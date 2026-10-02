उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले मामले पर HC सख्त, CBI से मांगा जवाब

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्रिकेट एसोसिएशन में 22 करोड़ रुपये के गबन मामले में सख्ती दिखाई है. कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट को 'अस्पष्ट' करार दे दिया. साथ ही कोर्ट ने सीबीआई से बंद लिफाफे में राय मांगी. न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता धीरज भंडारी की उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ दर्ज 22 करोड़ रुपये के कथित गबन और भ्रष्टाचार की शिकायत पर सुनवाई की.

याचिका में सीबीआई और बीसीसीआई को भी पक्षकार बनाया गया. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 26 मार्च 2025 को दिए निर्देशों पर पुलिस की रिपोर्ट पर असंतोष जताया. पुलिस उपाधीक्षक (सर्किल डोईवाला, देहरादून) अनिल कुमार जोशी की रिपोर्ट में कहा गया था कि ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार कोई अनियमितता नहीं पाई गई.

पुलिस की जांच पर हाईकोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने इस जांच रिपोर्ट को 'अस्पष्ट और सतही' करार दिया, क्योंकि इसमें 15 नवंबर 2024 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दी गई मूल शिकायत पर कोई ठोस चर्चा या जांच नहीं की गई थी. पुलिस की ढुलमुल जांच पर टिप्पणी करते हुए अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिए कि वह याचिका के पूरे रिकॉर्ड, शिकायत और प्रतिवादियों के दस्तावेजों का अध्ययन करे.

कोर्ट ने सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता के माध्यम से निर्देश दिया कि सीबीआई इन आरोपों पर अपनी विस्तृत राय एक 'सीलबंद लिफाफे' में अदालत के समक्ष प्रस्तुत करे. इस मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर 2026 के लिए तय की गई.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड और उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन में 22 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ. इस घोटाले का केस हाईकोर्ट में चल रहा है. इस पर जस्टिस राकेश थपलियाल ने सख्ती बरतते हुए सीबीआई से अब जवाब तलब किया.

याचिका में आरोप है कि बीसीसीआई द्वारा जारी किए गए 22 करोड़ रुपये का इस्तेमाल खिलाड़ियों और खेल के विकास में नहीं हुआ. इस घोटाले में खिलाड़ियों के लिए 35 लाख रुपये के केले खरीदने का खर्च ऑडिट रिपोर्ट में दिखाया गया. इसके बाद मामला काफी चर्चा में रहा.

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