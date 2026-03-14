उत्तराखंड में वन विभाग के SDO से मारपीट पर हाई कोर्ट सख्त, पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने विकासनगर में वन विभाग के उप प्रभागीय वनाधिकारी (एसडीओ) से मारपीट के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठाए और पूरे थाने के कर्मचारियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया.

कोर्ट ने राज्य सरकार को अवैध खनन पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश भी दिए हैं. इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को निर्धारित की गई है. दरअसल देहरादून जिले के विकासनगर क्षेत्र में वन अधिकारियों के साथ मारपीट की घटना सामने आई थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इस घटना के बाद दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने अलग-अलग मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

क्या है एसडीओ से मारपीट का मामला?

कालसी के उप प्रभागीय वनाधिकारी राजीव नयन नौटियाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 27 फरवरी की शाम जब वह अपने कार्यालय से लौट रहे थे, तब उन्होंने यमुना नदी की ओर जा रहे एक डंपर की गतिविधि संदिग्ध देखी. इस पर उन्होंने उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया. आरोप है कि वहां मौजूद कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और उनसे हाथापाई करते हुए सरकारी कार्य में बाधा डाली.

पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर 27 फरवरी 2026 को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2), 352, 324(2), 121(1), 132 और 191(2) के तहत मामला दर्ज किया। वहीं दूसरी ओर बड़वाला निवासी मनीष चौहान ने भी प्रतिवाद दायर किया, जिसके आधार पर उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 324(2), 351(3), 352 तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(द) और 3(1)(ध) में मुकदमा दर्ज किया गया.

हाईकोर्ट ने मारपीट की घटना पर जताई नाराजगी

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति थपलियाल ने सरकारी अधिकारियों के साथ मारपीट की घटना पर गहरी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि यदि सरकार अपने ही अधिकारियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो यह बेहद गंभीर स्थिति है. अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि जब एसडीओ के तबादले पर पहले ही कोर्ट ने रोक लगा दी थी तो उसके बाद एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई क्यों की गई.

कोर्ट ने थानाध्यक्ष की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए और आशंका जताई कि कहीं पुलिस और खनन माफिया के बीच मिलीभगत तो नहीं है. अदालत में पेश वीडियो में कथित तौर पर वन अधिकारी को गाड़ी से बाहर निकालकर पीटते हुए दिखाया गया. कोर्ट ने डीजीपी और एसएसपी से विकासनगर थाने के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का रिकॉर्ड पेश करने को कहा और पूरे थाने के कर्मचारियों के तबादले पर भी विचार करने के निर्देश दिए हैं.

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