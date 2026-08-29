उत्तराखंड में आसमान से बरस रही आफत, कई जिलों में उफान पर नदी-नाले
उत्तराखंड में पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक आसमान से आफत बरस रही है, देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल सहित अन्य जिलों में हालात बिगड़े हुए हैं. हालांकि, अभी भी लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है.
उत्तराखंड में पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक आसमान से आफत बरस रही है, प्रदेश के अलग-अलग जिलों के तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं. राजधानी देहरादून में एक डिलीवरी बॉय को कैनाल रोड स्थित उफनते नाले ने अपनी चपेट में ले लिया, हालांकि, स्थानीय लोगों की साहस से उसकी जान बच गई. वहीं, टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास स्थित तमसा नदी भी उफान पर आ गई.
नैनीताल जिले के रामनगर में शनिवार सुबह टेढ़ा रोड पाटकोट मार्ग पर लगातार बारिश की वजह से पास का नाला उफान पर आ गया. पानी का बहाव इतना तेज था कि वाहन चालकों को अपनी गाड़ियां रोककर सुरक्षित जगह इंतजार करना पड़ा, जिसके चलते दोनों तरफ करीब दो घंटे तक गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं.
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बागेश्वर में भूस्खलन से गांव में दहशत
बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र में सबसे चिंताजनक स्थिति देखने को मिली, यहां के लखमारा गांव की पहाड़ी पर पिछले दो दिनों से लगातार भूस्खलन हो रहा है जिसने ग्रामीणों की रातों की नींद उड़ा दी. पहाड़ी से मलबा, बड़े बड़े पत्थर और उखड़े हुए पेड़ लगातार नीचे लखमारा गधेरे में गिर रहे हैं. इसी भूस्खलन का असर पूरे कपकोट क्षेत्र पर पड़ा है, मलबा गिरने से यहां की कुल नौ ग्रामीण सड़कें पूरी तरह बंद हो चुकी हैं, जिससे कई गांवों का आपस में संपर्क कट गया है.
बारिश से अभी राहत मिलने के आसार नहीं
हालांकि, उत्तराखंड के लोगों को बारिश से राहत फिलहाल मिलती दिखाई नहीं दे रही है, मौसम विभाग ने आगे भी राहत की उम्मीद नहीं जताई है. विभाग के अनुसार राज्य के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक जारी रह सकती है, खास तौर पर रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली, नैनीताल और बागेश्वर जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.
इसके अलावा राज्यभर में तेज गरज के साथ आकाशीय बिजली गिरने और बारिश के अचानक तीव्र रूप लेने की आशंका भी जताई गई है.
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