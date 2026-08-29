Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में आसमान से बरस रही आफत, कई जिलों में उफान पर नदी-नाले

उत्तराखंड में आसमान से बरस रही आफत, कई जिलों में उफान पर नदी-नाले

उत्तराखंड में पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक आसमान से आफत बरस रही है, देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल सहित अन्य जिलों में हालात बिगड़े हुए हैं. हालांकि, अभी भी लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 29 Aug 2026 01:48 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड में पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक आसमान से आफत बरस रही है, प्रदेश के अलग-अलग जिलों के तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं. राजधानी देहरादून में एक डिलीवरी बॉय को कैनाल रोड स्थित उफनते नाले ने अपनी चपेट में ले लिया, हालांकि, स्थानीय लोगों की साहस से उसकी जान बच गई. वहीं, टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास स्थित तमसा नदी भी उफान पर आ गई.

नैनीताल जिले के रामनगर में शनिवार सुबह टेढ़ा रोड पाटकोट मार्ग पर लगातार बारिश की वजह से पास का नाला उफान पर आ गया. पानी का बहाव इतना तेज था कि वाहन चालकों को अपनी गाड़ियां रोककर सुरक्षित जगह इंतजार करना पड़ा, जिसके चलते दोनों तरफ करीब दो घंटे तक गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं.

'ये कितने बड़े डकैत...', JPNIC को लेकर CM योगी ने अखिलेश को दिया जवाब

बागेश्वर में भूस्खलन से गांव में दहशत

बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र में सबसे चिंताजनक स्थिति देखने को मिली, यहां के लखमारा गांव की पहाड़ी पर पिछले दो दिनों से लगातार भूस्खलन हो रहा है जिसने ग्रामीणों की रातों की नींद उड़ा दी. पहाड़ी से मलबा, बड़े बड़े पत्थर और उखड़े हुए पेड़ लगातार नीचे लखमारा गधेरे में गिर रहे हैं. इसी भूस्खलन का असर पूरे कपकोट क्षेत्र पर पड़ा है, मलबा गिरने से यहां की कुल नौ ग्रामीण सड़कें पूरी तरह बंद हो चुकी हैं, जिससे कई गांवों का आपस में संपर्क कट गया है.

बारिश से अभी राहत मिलने के आसार नहीं

हालांकि, उत्तराखंड के लोगों को बारिश से राहत फिलहाल मिलती दिखाई नहीं दे रही है, मौसम विभाग ने आगे भी राहत की उम्मीद नहीं जताई है. विभाग के अनुसार राज्य के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक जारी रह सकती है, खास तौर पर रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली, नैनीताल और बागेश्वर जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

इसके अलावा राज्यभर में तेज गरज के साथ आकाशीय बिजली गिरने और बारिश के अचानक तीव्र रूप लेने की आशंका भी जताई गई है.

लखनऊ में स्वाइन फ्लू के 2 नए मरीज मिले, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने की समीक्षा

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Read More
Published at : 29 Aug 2026 01:48 PM (IST)
Tags :
UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में आसमान से बरस रही आफत, कई जिलों में उफान पर नदी-नाले
उत्तराखंड में आसमान से बरस रही आफत, कई जिलों में उफान पर नदी-नाले
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ये कितने बड़े डकैत...', JPNIC को लेकर CM योगी ने अखिलेश को दिया जवाब
'ये कितने बड़े डकैत...', JPNIC को लेकर CM योगी ने अखिलेश को दिया जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नेपाल बाढ़ के बाद गंडक में बहकर आए 3 शव, SDRF ने पुलिस को सौंपा
नेपाल बाढ़ के बाद गंडक में बहकर आए 3 शव, SDRF ने पुलिस को सौंपा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में स्वाइन फ्लू के 2 नए मरीज मिले, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने की समीक्षा
लखनऊ में स्वाइन फ्लू के 2 नए मरीज मिले, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने की समीक्षा
Advertisement

वीडियोज

Nepal Flood Disaster 2.0 | Breaking: नेपाल में जलप्रलय 2.0 का खतरा! | Balen Shah | Death Toll | ABP
Big Breaking | Nepal Flood Latest Update | Death Toll: नेपाल में मौत का आंकड़ा पहुंचा 600 | ABP
Big Breaking | Nepal Flood Latest Update: जहां मची भयानक तबाही...वहां अभी कैसे हालात? | Death Toll
सिंगर अंकित बालियान के कत्ल की LIVE पिक्चर! | Sansani | ABP News
देखिए नेपाल में तबाही की हर एक तस्वीर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सैलाब तो थम गया, पर नहीं थम रहे आंसू! मलबे से उठ रही दुर्गंध और अपनों की तलाश
सैलाब तो थम गया, पर नहीं थम रहे आंसू! मलबे से उठ रही दुर्गंध और अपनों की तलाश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ये कितने बड़े डकैत...', JPNIC को लेकर CM योगी ने अखिलेश को दिया जवाब
'ये कितने बड़े डकैत...', JPNIC को लेकर CM योगी ने अखिलेश को दिया जवाब
क्रिकेट
IPL में किस टीम से खेलते हैं पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन? जानें कितने करोड़ में बिके थे
IPL में किस टीम से खेलते हैं पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन? जानें कितने करोड़ में बिके थे
साउथ सिनेमा
'टॉक्सिक' के आगे 'इरुमुडी' का जलवा, 8वें दिन बनी टॉलीवुड की चौथी सबसे बड़ी फिल्म
'टॉक्सिक' के आगे 'इरुमुडी' का जलवा, बनी टॉलीवुड की चौथी सबसे बड़ी फिल्म
विश्व
वेनेजुएला के 65 अरब बैरल तेल पर ट्रंप का कब्जा! US ने कहा- इतिहास की सबसे बड़ी...
वेनेजुएला के 65 अरब बैरल तेल पर ट्रंप का कब्जा! US ने कहा- इतिहास की सबसे बड़ी...
इंडिया
25 दिन में फिर गया मंत्री पद, फंड गड़बड़ी के आरोपों में बी. नागेंद्र का इस्तीफा
25 दिन में फिर गया मंत्री पद, फंड गड़बड़ी के आरोपों में बी. नागेंद्र का इस्तीफा
शिक्षा
NEET UG काउंसलिंग राउंड 2 का शेड्यूल जारी, 3 सितंबर से शुरू होगी प्रक्रिया
NEET UG काउंसलिंग राउंड 2 का शेड्यूल जारी, 3 सितंबर से शुरू होगी प्रक्रिया
Home Tips
Floor Cleaning Tips: झाड़ू लगाने के बाद भी फर्श पर आती है धूल? न करें ये 1 गलती
झाड़ू लगाने के बाद भी फर्श पर आती है धूल? न करें ये 1 गलती
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget