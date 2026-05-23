उत्तराखंड: हीट स्ट्रोक से निपटने के लिए धामी सरकार का अलर्ट, सभी जिलों के लिए एडवाइजरी जारी

देवभूमि उत्तराखंड इन दिनों भीषण गर्मी से तप रही है, साथ ही पारा भी उछाल मार रहा है. प्रदेश में बढ़ते तापमान और हीट वेव के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है. उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश सभी जिलों के लिए जारी किए गए हैं.

स्वास्थ्य महानिदेशक सुनीता टम्टा ने बताया कि हीट स्ट्रोक से बचाव व उपचार के लिए सभी जिलों को हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है. प्रत्येक चिकित्सा इकाई में विशेष हीट स्ट्रोक रूम बनाने के निर्देश दिए गए हैं. इन रूम में आइस पैक, आईवी फ्लूइड, ओआरएस, जरूरी दवाइयां और वेंटिलेटर की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है. डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों को आपात प्रबंधन के लिए सतर्क रहने को कहा गया है.

'खुले में कुर्बानी और सड़क पर नमाज...', बकरीद से पहले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की बड़ी सलाह

गर्मी और हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए दी गईं सलाह

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने हर जिले में पोस्टर, पंपलेट और जागरूकता अभियान शुरू किया है, साथ ही लोगों को तेज धूप में बाहर न निकलने, ज्यादा पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी जा रही है. स्वास्थ्य महानिदेशक ने बच्चों, बुजुर्गों व कामकाजी लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की. उन्होंने कहा कि समस्या होने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें.

सामान्य से अधिक रहा उत्तराखंड के मैदानी इलाकों का तापमान

मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक, उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक से लेकर सामान्य से काफी अधिक तक रहा, इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य रूप से लेकर सामान्य से काफी अधिक तक रहा. इसके अलावा 24 मई को देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद में कहीं-कही बहुत हल्की से हल्की वर्षा-गर्जन की संभावना है.

उत्तराखंड में सड़कों पर नमाज पर सख्ती का संत समाज ने किया समर्थन, बोले- ‘देवभूमि में यह उचित नहीं’