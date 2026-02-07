हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'संस्कृति कमजोर हुई तो राष्ट्र भी..', हरिद्वार में सप्त ऋषि आश्रम के समापन में बोले राजनाथ सिंह

'संस्कृति कमजोर हुई तो राष्ट्र भी..', हरिद्वार में सप्त ऋषि आश्रम के समापन में बोले राजनाथ सिंह

Haridwar News: हरिद्वार के सप्तऋषि क्षेत्र में भारत माता मंदिर में तीन दिवसीय समारोह में गुरुदेव समाधि मंदिर मूर्ति का अनावरण हुआ. इस कार्यक्रम में राजनाथ सिंह और सीएम योगी भी मौजूद रहे.

By : रोहित सिखौला, हरिद्वार | Edited By: आरती सुमन | Updated at : 07 Feb 2026 06:59 AM (IST)
Preferred Sources

हरिद्वार के सप्तऋषि क्षेत्र स्थित भारत माता मंदिर परिसर में ब्रह्मलीन परम पूज्य गुरुदेव स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज की समाधि मंदिर मूर्ति स्थापना की गई. इस अवसर आयोजित में समारोह में केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे. 

तीन दिवसीय इस भव्य आयोजन में देशभर से संत-महात्मा, धर्मगुरु, सामाजिक कार्यकर्ता एवं राजनीतिक नेतृत्व उपस्थित रहाा कार्यक्रम के दौरान राष्ट्र चेतना, सनातन संस्कृति, गुरु-शिष्य परंपरा तथा मानव सेवा जैसे विषयों पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ. 

आधुनिकता और संस्कृति एक दूसरे की पूरक

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इस पावन अवसर पर उपस्थित होना उनके लिए सौभाग्य की बात है. स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, किंतु उनकी साधना, विचार और जीवन दर्शन आज भी समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं. प्रतिमा की प्राण-प्रतिष्ठा उनके जीवन मूल्यों और विचारधारा को पुनः जागृत करने का प्रतीक है.

रक्षा मंत्री ने कहा राष्ट्र की रक्षा केवल भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी सांस्कृतिक जड़ों की सुरक्षा भी उतनी ही आवश्यक है. यदि संस्कृति कमजोर होती है तो राष्ट्र भी कमजोर हो जाता है. उन्होंने कहा कि आधुनिकता और संस्कृति एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं. तकनीकी ज्ञान के साथ संस्कार जुड़ जाएं तो राष्ट्र को कोई भी कमजोर नहीं कर सकता. 

पीएम मोदी के नेतृत्व में मिली वैश्विक पहचान

उन्होंने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान करते हुए देश की अखंडता, संप्रभुता और गौरव की रक्षा के लिए सामूहिक संकल्प लेने का संदेश दिया. सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की संस्कृति और विरासत को वैश्विक पहचान मिल रही है. उत्तराखंड विकास और विरासत के संतुलन के साथ आगे बढ़ रहा है. 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री  योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी सनातन परंपरा के सशक्त ध्वजवाहक थे. करुणा, मैत्री और राष्ट्रभक्ति उनके जीवन के मूल मूल्य थे. उन्होंने भारत माता मंदिर को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह मंदिर जाति, क्षेत्र और भाषा की सीमाओं से ऊपर उठकर संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधता है.

इस कार्यक्रम में जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज, कार्ष्णि पीठाधीश्वर, यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मेंत्री कैलाश विजयवर्गीय समेत बड़ी संख्या में साधु-संत, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, अनुयायी एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे. 

Published at : 07 Feb 2026 06:59 AM (IST)
Embed widget