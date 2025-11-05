उत्तराखंड में बनेगा नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 200 युवाओं को जल्द मिलेगा रोजगार

युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. बुधवार को प्रदेश के सेवायोजन एवं कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में टीवीएस मोटर्स के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते के तहत देहरादून, अल्मोड़ा और श्रीनगर की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा.

इन केंद्रों में युवाओं को अत्याधुनिक तकनीक से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे उनकी रोजगार क्षमता और आय में वृद्धि होगी.

राज्य में बढ़ेगा रोजगार

मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि यह पहल राज्य में रोजगार सृजन और कौशल विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी. उन्होंने बताया कि राज्य में इससे पहले टाटा टेक्नोलॉजी, फैस्टो, अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स और फिलिप्स जैसी नामी कंपनियों के सहयोग से 21 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा चुके हैं, जिनसे उत्कृष्ट परिणाम सामने आए हैं.

अगले छह महीने में 200 युवाओं को रोजगार

बहुगुणा ने बताया कि काशीपुर और हरिद्वार स्थित सेंटरों में अब तक 92 प्रतिशत युवाओं को रोजगार मिला है, जो इस पहल की सफलता को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि टीवीएस मोटर्स ने आगामी छह माह में 200 युवाओं को रोजगार देने का आश्वासन दिया है. मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति महोदय द्वारा हाल ही में युवाओं को रोजगार और महिला सशक्तिकरण पर दिए गए संदेश से प्रेरित यह समझौता प्रदेश के विकास में नई दिशा तय करेगा.

सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले में ऐसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएं, जिससे उत्तराखंड का हर युवा रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सके.

बता दें कि उत्तराखंड सरकार लगातार युवाओं के विकास को लेकर विभिन्न कार्ययोजनाओं पर काम कर रही है. जिसमें उन्हें ट्रेनिंग और जॉब की सहूलियत हो. प्रदेश में निजी कम्पनियों में करार के साथ ही स्थानीय युवाओं को लाभ दिलाने का क्रम जारी है.