हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड की ग्लेशियर झीलें बनीं खतरा, आपदा से निपटने की तैयारी शुरू, वाडिया इंस्टीट्यूट करेगा निगरानी

उत्तराखंड की ग्लेशियर झीलें बनीं खतरा, आपदा से निपटने की तैयारी शुरू, वाडिया इंस्टीट्यूट करेगा निगरानी

Uttarakhand News: हिमालयी क्षेत्रों में मौजूद अतिसंवेदनशील और संवेदनशील ग्लेशियर झीलों की निगरानी और अध्ययन के लिए वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी को नोडल एजेंसी नामित किया गया है.

By : दानिश खान | Updated at : 27 Jan 2026 01:25 PM (IST)
उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में मौजूद ग्लेशियर झीलों से संभावित आपदाओं को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा और अहम फैसला लिया है. प्रदेश में मौजूद अतिसंवेदनशील और संवेदनशील ग्लेशियर झीलों की निगरानी और अध्ययन के लिए वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी को नोडल एजेंसी नामित किया गया है. वहीं उत्तराखंड शासन के इस फैसले पर वाडिया इंस्टीट्यूट ने भी अपनी सहमति जताई है.

968 ग्लेशियर में से 1200 ग्लेशियर झीलों से है जुड़ी

उत्तराखंड के हिमालयन रीजन में करीब 968 ग्लेशियर मौजूद हैं, जिनसे लगभग 1200 ग्लेशियर झीलों से जुड़ी हुई हैं. इनमें से 5 ग्लेशियर झीलों को अतिसंवेदनशील श्रेणी में रखा गया है, जबकि कुल 13 झीलों को संवेदनशील और अति संवेदनशील माना गया है. इन झीलों से भविष्य में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) जैसी आपदाओं की आशंका बनी रहती है.

दरअसल, साल 2024 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने देश के हिमालयी क्षेत्रों में स्थित ग्लेशियर झीलों पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की थी. इस रिपोर्ट में उत्तराखंड की कई झीलों को संवेदनशील बताया गया था और राज्यों को नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए थे. इसके बाद उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने अतिसंवेदनशील झीलों के अध्ययन का निर्णय लिया था.

वसुधारा ग्लेशियर झील का विशेषज्ञों से कराया गया अध्ययन

आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा चमोली जिले में स्थित वसुधारा ग्लेशियर झील का विशेषज्ञों से अध्ययन भी कराया गया. इसके अलावा पिथौरागढ़ जिले में मौजूद चार अतिसंवेदनशील ग्लेशियर झीलों में से दो के अध्ययन की योजना बनाई गई थी. वहीं साल 2025 में इसके लिए विशेषज्ञ टीम का गठन भी किया गया, लेकिन मानसून के दौरान आपदा की स्थिति बनने के कारण अध्ययन कार्य नहीं हो पाया था.

अब राज्य सरकार ने इस पूरे काम को एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है. इसके तहत वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी को नोडल विभाग बनाया गया है, जो अन्य केंद्रीय संस्थानों के सहयोग से झीलों का अध्ययन और निगरानी करेगा. आपदा प्रबंधन विभाग की भूमिका इसमें सहयोग और समन्वय की रहेगी.

ग्लेशियर झीलों से जुड़े डाटा को ध्यान में रखते हुए रणनीति होगी तैयार

इस संबंध में आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि मुख्य सचिव के निर्देश पर वाडिया इंस्टीट्यूट को नोडल एजेंसी बनाया गया है और वाडिया के डायरेक्टर इस कार्य का नेतृत्व करेंगे. उन्होंने कहा कि ग्लेशियर झीलों से जुड़ा जो भी डाटा उपलब्ध है, उसे ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति तैयार की जाएगी. आने वाले समय में झीलों पर सेंसर और सायरन लगाए जाएंगे, ताकि किसी भी खतरे की स्थिति में समय रहते चेतावनी दी जा सके.

उन्होंने यह भी बताया कि सीडब्लूसी, एनआईएच, जीएसआई समेत कई संस्थानों की रिपोर्ट पहले से मौजूद है. इन सभी रिपोर्टों को एक साथ कंपाइल करने की जिम्मेदारी वाडिया इंस्टीट्यूट को दी गई है, जिसके आधार पर भविष्य की कार्ययोजना तैयार होगी.

आईआरएस और एनआईएच जैसे संस्थान प्रक्रिया में करेंगे सहयोग

वहीं, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के डायरेक्टर डॉ. विनीत गहलोत ने कहा कि यूएसडीएमए द्वारा वाडिया को नोडल एजेंसी बनाया गया है और इस अध्ययन में कई केंद्रीय संस्थानों की बराबर की भागीदारी होगी. उन्होंने बताया कि आईआरएस, आईएमडी, सीडब्लूसी और एनआईएच जैसे संस्थान इस प्रक्रिया में सहयोग करेंगे.

डॉ. गहलोत ने कहा कि फिलहाल फोकस ऑपरेशनल लेवल पर रखा गया है, ताकि अगले मानसून से पहले निगरानी व्यवस्था को सक्रिय किया जा सके. उन्होंने बताया कि सभी संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल और डाटा की सुरक्षा को लेकर बातचीत चल रही है. साथ ही यह भी विचार किया जा रहा है कि अध्ययन की शुरुआत एक झील से की जाए या सभी संवेदनशील झीलों को एक साथ कवर किया जाए.

Published at : 27 Jan 2026 01:25 PM (IST)
National Disaster Management Authority UTTARAKHAND NEWS
Petrol Price Today
Diesel Price Today
