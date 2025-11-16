खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के बेटे और गनर पर मारपीट का आरोप, FIR हुई दर्ज

देहरादून में मारपीट और धमकी का एक गंभीर मामला सामने आया हैं. खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह और उनके गनर कांस्टेबल राजेश सिंह के खिलाफ पूर्व मुख्य सचिव एस. रामास्वामी के बेटे आर.यशोवर्धन द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है. राजपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बोलेरो वाहन को भी सीज कर दिया है.

यशोवर्धन के अनुसार, वह दिलाराम चौक से साईं मंदिर की ओर जा रहे थे. पैसेफिक मॉल के पास पीछे से आ रही एक कार ने ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन सड़क संकरी होने के कारण वह साइड नहीं दे पाए, इसी बात को लेकर पीछे चल रहे लोगों ने आक्रोश दिखाया.

क्या हैं आरोप

आरोप हैं कि मसूरी डायवर्जन पहुंचते ही उनकी कार को सफेद लैंड क्रूज़र और बोलेरो ने टक्कर मारकर रोक लिया, इसके बाद दोनों गाड़ियों से उतरे लोग उनकी ओर बढ़े और विवाद मारपीट में बदल गया. यशोवर्धन का आरोप है कि दिव्य प्रताप सिंह और उनके गनर राजेश सिंह ने उन्हें कार से खींचकर नीचे गिराया और लात-घूंसे मारे. उनके चालक ने शिकायत में बताया कि एक अन्य व्यक्ति ने उसे पिस्तौल दिखाते हुए जान से मारने की धमकी दी.

पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी शर्ट पर लगा राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीक भी अपमानित किया गया,जो कानूनन गंभीर अपराध है. देहरादून के SSP अजय सिंह ने मामले की पुष्टि की है और बताया है कि गनर को निलंबित कर दिया गया हैं. देहरादून के SSP अजय सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में आरोपियों की पहचान दिव्य प्रताप सिंह और गनर राजेश सिंह के रूप में हुई हैं. मामले में गंभीरता को देखते हुए गनर राजेश सिंह को तुरंत निलंबित कर दिया गया हैं.

पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और घटनास्थल के CCTV फुटेज, वाहनों से मिले साक्ष्य एवं तकनीकी जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही हैं. बता दें कि बीजेपी से पूर्व विधायक रहे प्रणव चैंपियन बेटे पर मुकदमे से राजनीति गरमा सकती है.