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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडफल-सब्जियों में कीटनाशकों पर सख्ती, उत्तराखंड सरकार का बड़ा एक्शन, 95 सैंपल जांच के लिए भेजे

फल-सब्जियों में कीटनाशकों पर सख्ती, उत्तराखंड सरकार का बड़ा एक्शन, 95 सैंपल जांच के लिए भेजे

Dehradun News In Hindi: एफएसएसएआई के सर्विलांस अभियानों में यह बात सामने आई है कि बाजार में बिकने वाले फलों और सब्जियों में कीटनाशकों के अवशेष तय सीमा से कहीं अधिक पाए जा रहे हैं.

By : दानिश खान | Updated at : 30 Apr 2026 09:30 PM (IST)
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उत्तराखंड में खाने-पीने की चीजों की शुद्धता को लेकर सरकार ने अब कड़ा रुख अपना लिया है. खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने फल-सब्जियों में कीटनाशकों के बेतहाशा इस्तेमाल पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है. विभाग ने एक तरफ जहाँ पूरे प्रदेश में फलों और सब्जियों के नमूने उठाकर प्रयोगशाला जाँच के लिए भेजने शुरू किए हैं, वहीं कृषि एवं उद्यान विभाग को भी पत्र लिखकर किसानों के बीच जागरूकता अभियान चलाने को कहा है.

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसएआई के सर्विलांस अभियानों में यह बात सामने आई है कि बाजार में बिकने वाले फलों और सब्जियों में कीटनाशकों के अवशेष तय सीमा से कहीं अधिक पाए जा रहे हैं. खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त सचिन कुर्वे ने सचिव कृषि एवं उद्यान को लिखे पत्र में साफ शब्दों में कहा है कि किसानों द्वारा कीटनाशकों का अवैज्ञानिक तरीके से उपयोग जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है. यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम और भयावह हो सकते हैं.

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95 नमूने जांच को भेजे गए

विभाग के उपायुक्त (मुख्यालय) गणेश कंडवाल ने बताया कि आयुक्त के निर्देश पर प्रदेशभर से फलों के नमूने एकत्र करने का काम युद्धस्तर पर चल रहा है. अब तक आम, केला, पपीता और तरबूज समेत विभिन्न फलों के कुल 95 नमूने प्रयोगशाला जाँच के लिए भेजे जा चुके हैं. यह अभियान यहीं नहीं रुकेगा, बल्कि आगे भी निरंतर जारी रहेगा.

किसानों को किया जाएगा जागरूक

विभाग ने महज सैम्पलिंग तक खुद को सीमित नहीं रखा है. कृषि एवं उद्यान विभाग से अनुरोध किया गया है कि किसानों के बीच जागरूकता कार्यशालाएँ आयोजित की जाएँ और उन्हें यह समझाया जाए कि कीटनाशकों का जरूरत से ज्यादा उपयोग न केवल उपभोक्ताओं के लिए, बल्कि खुद उनके लिए भी नुकसानदेह है. इसके अलावा फल-सब्जी विक्रेताओं और स्थानीय मंडियों के थोक व्यापारियों को भी इस विषय में जागरूक करने की योजना है.

मिलावट खोरों पर होगी सख्ती

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले में स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि इस समय प्रदेश में चारधाम यात्रा चल रही है और पर्यटन सीजन भी अपने चरम पर है. लाखों श्रद्धालु और सैलानी उत्तराखंड में हैं, ऐसे में खाद्य पदार्थों में मिलावट और हानिकारक रसायनों के इस्तेमाल पर किसी भी हालत में ढिलाई नहीं बरती जाएगी. उन्होंने सभी संबंधित विभागों को मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं.

गौरतलब है कि हर साल चारधाम यात्रा के दौरान रास्ते में और तीर्थस्थलों के आसपास खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें आती रही हैं. इस बार सरकार ने यात्रा शुरू होने से पहले ही सतर्कता बरतते हुए यह कदम उठाया है, जिसे जानकार एक सकारात्मक पहल मान रहे हैं.

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Published at : 30 Apr 2026 09:30 PM (IST)
Tags :
Food Safety UTTARAKHAND NEWS PUSHAKR SINGH DHAMI
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